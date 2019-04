Dois irmãos que se fizeram explodir em hotéis de luxo eram filhos do magnata das especiarias.

Sri Lanka. Bombistas nasceram em berço de ouro

Os dois irmãos que se fizeram explodir em dois hotéis de luxo nasceram em berço de ouro e estudaram no estrangeiro. O seu pai, o magnata das especiarias do Sri Lanka, homenageado pelo Presidente do País, foi preso por suspeitas de ajudar os filhos que, com outros seis terroristas, organizaram ataques responsáveis por 253 mortos no domingo de Páscoa.

Ao horror dos atentados nos hotéis e nas igrejas do Sri Lanka no domingo de Páscoa segue-se a surpresa e incredulidade perante as notícias de quem terão sido os seus autores. Em particular, de uma família envolvida, pois é uma das mais conhecidas e ricas do país.

Mohammad Yusuf Ibrahim, o patriarca, é conhecido como o rei das especiarias do Sri Lanka. Construiu a sua fortuna a negociar pimenta, noz moscada, cravinho, é um dos mais bem sucedidos empresários da ilha e foi distinguido pelo chefe de Estado do País pelos “serviços prestados à nação”.

Na quarta-feira, dia 24, este magnata, que vivia num dos bairros ricos da capital Colombo numa moradia branca com três andares e andava de BMW com motorista, foi detido pela polícia. Por suspeitas de ter ajudado os seus filhos a preparar os ataques a dois dos hotéis de luxo onde se fizeram explodir nas salas do pequeno almoço. Com ele foram detidos outros familiares.

A identidade dos seus dois filhos suicidas, Ilham Ahmed Ibrahim, de 31 anos e Inshaf Ahmed Ibrahim, de 33, já eram conhecidas, tendo sido avançadas pelo Financial Times, mas só agora a polícia avançou para a detenção do pai dos terroristas.

No dia dos ataques que já foram reivindicados pelo Daesh, a mulher de um dos filhos, de seu nome Fátima, que estava grávida, também se suicidou, morrendo ela e os seus três filhos. Fátima fez-se explodir na moradia branca onde vivia quando a força policial tentava entrar em sua casa, segundo uma fonte indiana citada pelo New York Times.

Na cidade, ninguém consegue compreender como esta família de posses e com uma vida financeiramente desafogada se envolveu com o autoproclamado Estado Islâmico, e sobretudo como chegaram ao ponto de se suicidar e matar tantos inocentes. Ilham e Inshaf foram criados com todas as mordomias, estudaram na Austrália e no Reino Unido e regressaram a casa, dedicando-se entre outros negócios ao comércio de joias.

O mais velho era também proprietário de uma fundição de cobre nos arredores de Colombo. Segundo uma reportagem que o diário El País realizou na vizinhança da fábrica de Inshaf Ibrahim, este homem tinha tudo: dinheiro, boa aparência, uma família perfeita com três filhos. E nunca mostrou qualquer comportamento fundamentalista.

Dias depois da tragédia, a polícia fez buscas na fábrica e deteve nove trabalhadores. Os polícias suspeitam que foi na fundação de cobre que se fabricaram as bombas usadas nas oito explosões.

Terroristas de classe média-alta

Colombo foi alvo de explosões em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Os filhos de Ibrahim foram os autores das explosões nos hotéis de luxo Cinnamon Grand e Shangri-la. Duas outras igrejas foram também atacadas, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país. A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

Tal como os dois irmãos Ibrahim, outros bombistas suicidas também teriam estudado no estrangeiro. “Neste grupo de bombistas suicidas, a maior parte deles são instruídos e vêm da classe média e média-alta, por isso são independentes e as famílias têm estabilidade financeira. Isto é um motivo de preocupação”, declarou Ruwan Wijewardene, vice-ministro da Defesa, em conferência de imprensa.

Os ataques causaram a morte de 253 pessoas, segundo os últimos dados oficiais, após correção aos 350 inicialmente apontados. Segundo o porta-voz da polícia, Ruwan Gunasekara, foram detidos mais 18 suspeitos de ligação aos atentados, elevando o total para 58.

