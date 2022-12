A pergunta é dirigida a Olivier Klein, responsável pela Habitação no governo francês, e foi feita pela presidente da Câmara de Estrasburgo.

'Sr. ministro, vai cumprir a sua promessa às crianças que dormem na rua?'

Vários presidentes de câmara e representantes de grandes cidades de partidos de esquerda estão de novo a soar o alarme sobre o destino das crianças sem-abrigo, três dias antes do início oficial do inverno, e estão a pressionar o governo a agir, numa declaração publicada este domingo.

Numa carta a Olivier Klein, responsável pela Habitação no governo de Élisabeth Borne, a presidente da Câmara de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, questionou: "Sr. Ministro, vai cumprir a sua promessa às crianças que dormem na rua?".

O texto, que tem circulado nas redes sociais, é apoiado pelos presidentes de câmara de várias grandes cidades, todas elas à esquerda: Anne Hidalgo (PS) de Paris, Grégory Doucet (EELV) de Lyon, Eric Piolle (EELV) de Grenoble, Mathieu Klein (PS) de Nancy, e os presidentes de câmara de Villeurbanne (Lyon Metropolis) e Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Paris pondera processar Governo por 'fracasso' em relação aos 'sem-abrigo' Também Lyon, Bordéus e Marselha estão a considerar juntar-se a Estrasburgo, que anunciou que irá processar o Estado pelo seu "fracasso" em fornecer alojamento às pessoas em situação de sem-abrigo.

Cerca de 2.000 crianças sem-abrigo em França

Os responsáveis consideram que o Ministro da Habitação não conseguiu manter o seu "compromisso", apesar de em setembro ter manifestado o seu "desejo" de não ver "crianças na rua" este inverno.

Pelo contrário, argumentam que "centenas de crianças estão a dormir em condições indignas e caóticas". Em outubro, as organizações de sem-abrigo estimaram que havia cerca de 2.000 crianças a dormirem na rua em França.

Cerca de 200.000 lugares de alojamento de emergência foram abertos, incluindo 45.000 na região de Ile-de-France.

A descida das temperaturas levou também ao lançamento do plano que tem como objetivo abrigar mais desalojados em Paris e na região de Ile-de-France e em três outras regiões, a Grande Est, a Normandia e Auvergne-Rhône-Alpes, enquanto 53 departamentos "reforçaram" as suas atividades de proximidade, de acordo com nota do Ministério.

Em Paris, 2.500 pessoas foram abrigadas desde que o plano foi lançado na segunda-feira, segundo a mesma fonte.

Um centro de feiras no distrito de Villette, no norte de Paris, foi requisitado no sábado à noite para que mulheres e crianças em situação de sem-abrigo pudessem ser enviadas para o local pelos serviços de emergência. Há 200 lugares disponíveis.

No entanto, estas ações continuam a ser insuficientes aos olhos dos políticos de esquerda, que apelam ao Estado para implementar um "plano universal de alojamento de emergência para todas as crianças", ignorando a sua "situação administrativa", "um aumento sustentável" dos recursos dedicados ao alojamento de emergência e "a implementação de uma política de renovação e requisição de alojamento".

Em outubro, uma dúzia de presidentes de câmara de esquerda já tinham feito campanha para rejeitar a redução do número de lugares de alojamento de emergência até 2023.

