SPD aprova coligação com Merkel

Um pouco mais de 66% dos sociais-democratas votaram favoravelmente. Esta semana serão divulgados os nomes dos seis ministros (três mulheres e três homens).

Foram mais de 66% os votantes do SPD que deram o apoio à grande coligação com a CDU de Angela Merkel e a CSU, abrindo caminho ao quarto mandato da chanceler, perto de cinco meses após as eleições. Durante a semana que vai entrar serão divulgados os nomes dos seis ministros (três mulheres e três homens).



Votaram 78,8% dos quase 463 mil militantes dos sociais-democratas, tendo o sim recolhido 238.605 votos (66,02%) e o não 123.329 (33,98%).



"Informei o presidente do partido (Frank-Walter Stenmeier) e a chanceler (Angela Merkel) sobre os resultados", revelou Olaf Schotz, líder interino dos sociais-democratas. "Os militantes apoiaram maioritariamente a opção da direção. Agora temos luz verde para entra na coligação de governo", acrescentou.





