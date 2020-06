O quase certo candidato presidencial democrata sobe nas intenções de voto à medida que a popularidade do atual presidente norte-americano cai.

Sondagem. Joe Biden tem vantagem de 13 pontos sobre Trump

O quase certo candidato presidencial democrata sobe nas intenções de voto à medida que a popularidade do atual presidente norte-americano cai.

Joe Biden tem razões para estar satisfeito com a vantagem de 13 pontos sobre o presidente Donald Trump atribuída pela última sondagem Reuters/Ipsos, à medida que os norte-americanos se tornam mais críticos com a Casa Branca pela forma como está a gerir a resposta à pandemia do novo coronavírus e aos protestos contra a brutalidade policial.



Cerca de 48% dos inquiridos disseram que apoiariam Biden, o praticamente certo candidato democrata às eleições presidenciais de 3 de novembro. Outros 35% disseram que escolheriam Trump.

A vantagem de Biden sobre o inquilino da Casa Branca é a maior registada pela sondagem Reuters/Ipsos desde que os democratas iniciaram este ano as eleições primárias para escolher o candidato do seu partido à corrida presidencial. Uma sondagem semelhante da CNN do início deste mês mostrou Biden com uma vantagem de 14 pontos sobre Trump entre os eleitores recenseados.

A sondagem Reuters/Ipsos mostra ainda que 57% dos adultos norte-americanos desaprovam o desempenho de Trump no cargo. Com apenas 38% de aprovação, é o patamar mais de aprovação obtido pelo atual presidente desde novembro quando o Congresso debatia um possível impeachment.

É um sério aviso para os republicanos num momento em que a população norte-americana é fustigada pela pandemia e o consequente colapso da economia marcada pela explosão social espoletada pelo assassinato do afro-americano George Floyd em Minneapolis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.