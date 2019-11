Segundo a previsão da televisão pública, PSOE e Podemos perdem deputados e a Vox e PP sobem, Ciudadanos afunda-se.

Sondagem da TVE dá subida da direita espanhola e o PSOE a vencer

Segundo a previsão da televisão pública, PSOE e Podemos perdem deputados e a Vox e PP sobem, Ciudadanos afunda-se.

O PSOE deve ganhar as eleições gerais de 10 de novembro, as quartas realizadas em dois anos. Mas segundo a sondagem da GAD3 para a TVE, o partido de Pedro Sánchez perde deputados. A estratégia de forçar a repetição das eleições para ganhar mais deputados parece ter falhado.

Podemos que não conseguiu acordar um governo com o PSOE também perde deputados. Mantendo-se como quarta força política.

Quem passa de terceira para quinta força política é o Ciudadanos.

Os grandes vencedores destas eleições parece ser a Vox que deve duplicar o número de deputados.

Apesar das mudanças nestas eleições, parece que vai continuar a ser difícil haver um governo que não passa por um acordo entre PSOE e PP, com estes últimos pelos menos a absterem-se.

O bloco de esquerda só conseguirá governar com o apoio dos independentistas, uma situação que não parece que o partido de Pedro Sánchez, com o seu discurso beligerante com os independentistas catalães, queira conseguir.

Os partidos independentistas catalães podem ter a maioria absoluta dos deputados eleitos na Catalunha.

As sondagens dos jornal La Razon e do site El Español são muito aproximadas às da televisão pública.

Recorde-se que em Espanha estas sondagens não são à boca das urnas.