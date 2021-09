Uma equipa liderada pelo chef de cozinha, José Andrés, distribui comida à população deslocada pelo vulcão.

Quando um chef deixa Jeff Bezos pendurado para distribuir comida às vítimas do vulcão

Redação

"Conheço bem estas catástrofes: no início tudo é solidariedade, mas depois, boom, as pessoas esquecem-se", diz o chef numa entrevista ao jornal El Mundo. A agenda de José Andrés para estes dias incluia uma reunião com Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon, e uma partida de golfe na versão de celebridades da Ryder Cup.

Esta sexta-feira à hora do almoço, porém, a sua primeira atividade foi bastante diferente: estava no município de El Paso, a sudoeste de La Palma, distribuindo embalagens de "roupa velha", um suculento prato das Canárias, aos deslocados pelo vulcão.

"Enviei imediatamente a minha equipa e no domingo e vim verificar se tudo está a correr bem", diz o cozinheiro asturiano ao atravessar a ilha numa carrinha pertencente à World Central Kitchen (WCK), a sua ONG de assistência em catástrofes. "Aqui, rapaz, uma máscara de fumo e uma para o teu amigo", diz ele a um rapaz de cinco anos com uma T-shirt do Batman. -Você não sabe como estamos gratos", responde a mãe, visivelmente emocionada com a chegada inesperada dos fornecimentos.

A erupção apanhou o cozinheiro em Washington. Na quinta-feira, voou para Londres, depois seguiu para Tenerife e finalmente aterrou em La Palma na noite de quinta-feira.

Esta é a quinta erupção a que assistiu com a WCK, mas nunca esperou ter de o fazer em Espanha. "A única vantagem dos vulcões sobre as inundações ou furacões é que grande parte do solo permanece intacta e a partir daí pode ajudar-se as vítimas", explica.

Mas apesar de toda a sua experiência, fica espantado quando vira uma esquina e se confronta com a imagem majestosa da montanha cuspindo toda a sua fúria para o céu. "Basta olhar para a lava, é bestial", diz ele enquanto grava um vídeo ao vivo para a sua legião de seguidores das redes sociais, que ele encoraja a doar. "Quinze por cento dos habitantes foram afectados, é uma percentagem enorme". Um casal da Guardia Civil aproxima-se dele para lhe chamar a atenção por ter parado a sua carrinha na berma da estrada. Mas, ao reconhecê-lo, o oficial troca as reprovações por elogios e até pede uma fotografia.

"O presidente e o rei têm estado aqui nestes dias, mas a verdadeira honra é ver-vos aqui, o vosso trabalho não tem preço", insiste o guarda. O chef visita então a Câmara Municipal de El Paso, onde conversa com as autoridades locais para se certificar de que todos os serviços são coordenados. "Conheço bem estas catástrofes: no início é tudo solidariedade, mas depois, boom, as pessoas esquecem-se", diz aos responsáveis dos serviços sociais. "Não se queimem agora: pensem nisso como uma maratona, não como um sprint. Tem de ir com a cabeça. Nos últimos dois meses, José Andrés tem atendido a emergências no Haiti e na Louisiana, bem como alimentado milhares de refugiados afegãos.

"A este ritmo vou ficar sem restaurante", ri-se ao dizer que, na realidade, a sua presença em La Palma, durando apenas 24 horas, é quase um testemunho: "A minha equipa não precisa de mim, porque eles são fantásticos. Vim apenas para me certificar de que tudo está sob controlo, para coordenar com outras organizações e para dar encorajamento. Já não sou necessário aqui, temos mais 25 outras emergências no mundo". O cozinheiro acelera para entregar mais comida na ilha. Ao cair da noite, testemunhou a escalada da crise e decidiu enviar uma mensagem aos ilhéus via Twitter: "Acabou de ouvir uma grande explosão que abriu novas fendas no cone.... Vamos continuar a alimentar os evacuados e os serviços de emergência".

