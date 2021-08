Luxemburgo mantém missão humanitária no Afeganistão

Para o Executivo, está fora de questão abandonar as populações mais frágeis do país, como as mulheres e crianças. Talibãs tomaram o poder no país a 15 de agosto.

"A Cooperação luxemburguesa mantém o seu compromisso de longa data e fica ao lado da população afegã, em particular das mulheres e raparigas [afegãs]". É desta forma que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Direção da Cooperação ao Desenvolvimento e da Ação Humanitária revelam, em comunicado conjunto, que está fora de questão abandonar as populações mais frágeis do Afeganistão, depois da retomada de poder dos tabilãs.

Após a retirada das tropas americanas e a subsequente tomada de poder pelos talibãs, o Grão-Ducado e os parceiros humanitários estão agora a reavaliar as intervenções em curso no terreno, para determinar se "são exequíveis e viáveis a curto e a médio prazos".

Certo é que o Luxemburgo tenciona manter o apoio ao Afeganistão "excluindo todas as ligações diretas ou indiretas com os talibãs" para que a ajuda chegue às populações mais carenciadas, reitera ainda o governo.

Ao longo deste ano, o Executivo luxemburguês financiou vários projetos humanitários neste país do Médio Oriente na ordem dos 2,25 milhões de euros. E entre 2001 e 2020, a Cooperação luxemburguesa disponibilizou um total de 48 milhões de euros para a ação humanitária neste território através das agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e organizações não-governamentais (ONG) internacionais.

Avião A400M já está no Médio Oriente para repatriar residentes do Luxemburgo Além do A400M, o destacamento da missão belgo-luxemburguesa é composto por mais três aviões militares e uma centena de pessoas.

O Luxemburgo tem atualmente em curso uma missão de repatriamento de seis residentes luxemburgueses deste país do Médio Oriente. O avião militar luxemburguês A400M aterrou na noite desta quarta-feira no aeroporto de Islamabad, no Paquistão, numa operação conjunta com a Bélgica.

No avião seguirão também outros cidadãos europeus e colaboradores afegãos, desde Islamabad até à Europa.



