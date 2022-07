Soldados ucranianos recebem formação militar no Reino Unido

“Este ambicioso novo programa de formação é a próxima fase do apoio do Reino Unido às forças armadas da Ucrânia na sua luta contra a agressão russa”, disse o secretário de Defesa britânico.

Um primeiro grupo de soldados ucranianos iniciou um programa de treino militar no Reino Unido como parte do apoio de Londres a Kiev para combater a invasão russa da Ucrânia, anunciou o Governo britânico.

“Este ambicioso novo programa de formação é a próxima fase do apoio do Reino Unido às forças armadas da Ucrânia na sua luta contra a agressão russa”, disse o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, num comunicado citado pela AFP.

Wallace acrescentou que o programa de treino visa ajudar a Ucrânia a “reconstruir as suas forças e a aumentar a resistência para defender a soberania e o direito de escolher o seu próprio futuro”.

Segundo o Ministério da Defesa, 1.050 militares britânicos estão envolvidos no programa, que está a decorrer em várias regiões do Reino Unido.

Cada curso, que durará várias semanas, “proporcionará aos recrutas voluntários com pouca ou nenhuma experiência as competências necessárias para serem eficazes no combate na linha da frente”, disse o ministério num comunicado.

O treino inclui o manuseamento de armas, primeiros socorros e técnicas no campo de batalha, patrulhamento e a lei do conflito armado.

O Reino Unido propôs à Ucrânia “treinar até 120.000 soldados a cada 120 dias”, segundo anunciou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que entretanto se demitiu, numa visita a Kiev em 17 de junho.

O comunicado do Ministério da Defesa britânico não indica quantos soldados integram o grupo que iniciou a formação esta semana.

