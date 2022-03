"Um grupo de dez ocupantes raptou o presidente de Melitopol, Ivan Fedorov", revelou o Rada, parlamento da Ucrânia, na sua conta do Twitter, acrescentando que "ele se recusou a cooperar com o inimigo".

Guerra na Ucrânia

Soldados russos raptam autarca de cidade ocupada de Melitopol

O presidente da Câmara de Melitopol foi raptado esta sexta-feira por soldados russos que ocuparam esta cidade do sul da Ucrânia, disseram vários responsáveis ucranianos.

"Um grupo de dez ocupantes raptou o presidente de Melitopol, Ivan Fedorov", revelou o Rada, parlamento da Ucrânia, na sua conta do Twitter, acrescentando que "ele se recusou a cooperar com o inimigo".

De acordo com a mesma fonte, o autarca foi detido quando estava no centro de crise da cidade, localizado a cerca de 120 km ao sul de Zaporizhzhia, para tratar de problemas de abastecimento.

Um alto responsável da administração presidencial da Ucrânia, Kirillo Tymoshenko, publicou no Telegram um vídeo que mostra soldados a sair de um edifício à distância, segurando um homem vestido de preto, com a cabeça aparentemente coberta com um saco preto.

Segundo o Rada, outro funcionário da região, a vice-chefe do Conselho Regional de Zaporizhzhia, Leyla Ibragimova, já tinha sido raptado e posteriormente libertado há alguns dias.

Melitopol, uma cidade situada entre a cidade portuária de Mariupol e a península da Crimeia, tinha pouco mais de 150.000 habitantes antes da invasão russa.

