Soldados franceses devem comparecer ante tribunal militar por carta aberta

No documento, os 18 militares alertavam para o perigo de uma guerra civil em França e da necessidade de combater o islamismo e o anti-racismo.

Pelo menos 18 soldados que assinaram uma carta aberta a avisar do risco de "guerra civil" em França e da necessidade de combater os "perigos" do "islamismo" e do "anti-racismo" devem enfrentar sanções militares.

A carta aberta, publicada pela revista de direita Valeurs Actuelles, alertou para os "perigos" do "islamismo e das hordas dos subúrbios" e acusou grupos anti-racistas de criar "ódio entre comunidades" com o seu apoio à demolição de estátuas de figuras francesas da época colonial.

A carta - assinada por pelo menos 18 soldados, incluindo quatro oficiais, e uma série de figuras militares reformadas, - afirmava que as políticas "laxistas" do governo resultariam no caos, exigindo "a intervenção dos camaradas em serviço ativo numa missão perigosa de proteção dos valores civilizacionais".

O chefe do estado-maior das Forças Armadas, o general François Lecointre, afirmou que cada soldado deveria ser presente a um conselho militar superior e poderia ser "colocado na reforma imediata". Hervé Grandjean, porta-voz do Ministério da Defesa, afirmou na quinta-feira que ao "criticar abertamente o Governo ou apelar aos camaradas para que se armem em território nacional", os signatários tinham claramente quebrado as regras militares.

A carta suscitou a fúria do governo francês enquanto a líder da extrema-direita Marine Le Pen disse compreender os sentimentos e apelou aos signatários para que apoiassem a sua política e a sua candidatura à presidência francesa em 2022.

Uma sondagem da Harris Interactive realizada para a LCI TV mostra que 58% dos inquiridos concorda com o conteúdo da carta, o que antecipa uma campanha presidencial tensa.

A carta foi publicada na semana passada, no 60º aniversário de um golpe de Estado falhado por generais que se opunham à concessão da independência da França à Argélia.

