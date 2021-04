Presidente do Conselho Europeu e presidente da Comissão Europeia explicaram no Parlamento Europeu o incidente diplomático na Turquia, que deixou Von der Leyen sem cadeira durante reunião com o presidente Erdogan.

"Sofagate". Charles Michel pede desculpa a Von der Leyen

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu, esta terça-feira, desculpa à líder da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, pela falta de reação ao incidente protocolar que aconteceu em por Ancara a 6 de abril, na reunião que ambos tiveram na capital turca, com o presidente Recep Erdogan.

Durante o encontro o chefe de Estado turco e o presidente do Conselho Europeu sentaram em duas cadeiras no centro da sala, ao lado um do outro enquanto a líder da Comissão Europeia ficou de pé, acabando por ser foi relegada para um lugar secundário, ficando sentada no sofá lateral. O caso ficou conhecido como “sofagate”, tendo sido considerado um momento de desrespeito institucional e um sinal de machismo, uma vez que foi a líder feminina a ser colocada em segundo plano.

As críticas recaíram sobre Erdogan, mas também sobre Charles Michel que não reagiu, nem se solidarizou com a colega naquele momento, tendo-se acomodado na cadeira enquanto Von der Leyen esperava, estupefacta, de pé.

O vídeo que mostra o momento e a reação da presidente da Comissão Europeia tornou-se rapidamente viral no Twitter.

Fontes citadas pelas agências noticiosas EFE e France-Presse (AFP) indicaram que o pedido de desculpa apresentado ontem foi feito numa reunião de quase duas horas à porta fechada entre os líderes das várias famílias políticas no Parlamento Europeu e com o presidente da instituição, David Sassoli.

Da reunião, segundo as mesmas fontes, saiu o apelo para Charles Michel e Ursula Von der Leyen porem fim à polémica que se seguiu ao incidente protocolar em Ancara e apresentarem soluções para a Europa apresentar uma identidade comum na cena internacional.

Polémica em Bruxelas por gesto desrespeitoso na Turquia contra Ursula Von der Leyen Com vídeo. Na reunião realizada com o Presidente turco, a líder da Comissão Europeia teve de se sentar num sofá lateral, enquanto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ocupou um lugar ao lado de Recep Tayyip Erdogan.

O pedido de desculpas surgiu depois da reunião, quando os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu foram convocados pelos presidentes dos grupos parlamentares para apresentarem os resultados da missão a Ancara, e se explicarem sobre a controvérsia protocolar.

Segundo as fontes, Charles Michel pediu “solenemente” desculpa a Von der Leyen pelo incidente, uma vez que não reagiu nem reclamou uma cadeira adicional – e pediu perdão também a “todas as mulheres que se tenham sentido ofendidas”, insistindo, paralelamente, “na unidade e no espírito de equipa da UE”.

Michel referiu que não se levantou da cadeira para não estragar “uma viagem importante que há muito se preparava” para tentar melhorar as relações da Europa com a Turquia.

Von der Leyen, por sua vez, destacou, segundo cita a agência Lusa, que um incidente desta natureza “não vai voltar a acontecer”, sendo que a presidente da Comissão Europeia terá lembrado aos presidentes dos grupos parlamentares que já tinha criticado a saída da Turquia da Convenção de Istambul e explicou que a situação lhe era “desagradável” logo à partida.

Equiparar hierarquias em dois cargos de nomeação

O Conselho Europeu tem defendido que, nos termos do Tratado de Lisboa, o presidente desta instituição deve receber o estatuto de chefe de Estado e o da Comissão Europeia o de primeiro-ministro. Mas a Comissão Europeia defende que ambos os presidentes devem ser tratados ao mesmo nível.



Ambos os cargos são de nomeação, sendo os seus titulares escolhidos pelos chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia. Só o presidente do Parlamento Europeu é eleito, pelos eurodeputados.

Uma frente comum de valores europeus

Os líderes dos grupos parlamentares pediram aos dois presidentes que apresentassem uma proposta de solução para evitar que este tipo de incidentes voltasse a acontecer, e insistiram que essa solução fosse apresentada durante o debate sobre as relações UE-Turquia na sessão plenária de 26-29 de abril.

"Esperamos que os nossos líderes formem uma frente comum, não obstante o protocolo, ao representar a UE no mundo", advertiu, citado pela AFP, Manfred Weber da Alemanha, presidente do Partido Popular Europeu (PPE, direita pró-europeia), a família política de Von der Leyen.



No mesmo sentido alinhou o liberal Dacian Ciolos, presidente do grupo Renew, a família de Charles Michel: "Precisamos de uma só voz na cena internacional".

A presidente da Comissão Europeia referiu entretanto que está a ser elaborado um documento em que ficará definido o “modus vivendi” entre as duas instituições, para que haja um guião “claro” sobre a forma como proceder nas viagens em que ambos os presidentes representem a União Europeia.



Os presidentes dos grupos políticos manifestaram ainda preocupação quanto à abordagem de um reinício "gradual, condicional e reversível" da cooperação com Ancara em resposta ao desejo de apaziguamento do presidente turco após um ano de tensões com a UE.

"Além das imagens inaceitáveis da reunião na Turquia, ainda precisamos de saber que compromissos foram assumidos com o presidente Erdogan", disse Manfred Weber. "Até vermos mudanças estruturais no comportamento dos militares turcos no Mediterrâneo Oriental, não estamos preparados para fazer concessões em matéria de alfândegas ou vistos num futuro próximo", advertiu.

com agências

