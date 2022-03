Kate, uma das centenas de ucranianos que estava ali abrigada com o filho, foi para Lviv um dia antes do bombardeamento ao edifício, esta quarta-feira

Guerra na Ucrânia

Sobrevivente ao ataque a teatro em Mariupol. “Não acredito que esta dor desapareça”

Redação Kate, uma das centenas de ucranianos que estava ali abrigada com o filho, foi para Lviv um dia antes do bombardeamento ao edifício, esta quarta-feira. “Sabíamos que tínhamos de fugir porque algo terrível iria acontecer em breve”, confessou à BBC.

À medida que as tropas russas avançaram sobre Mariupol, uma das cidades que mais tem sido dizimada pela ofensiva de Moscovo, os edifícios ao redor do Teatro Regional de Drama de Donetsk foram sendo danificados ou destruídos. Tal como a casa de Kate, 38 anos, que se refugiou durante dez dias na cave daquela sala de espetáculos com o filho, de 17 anos.

A guerra aproxima-se do porto de abrigo dos refugiados Um bombardeamento a uma base militar por onde passaram recentemente quinze portugueses aproximou a guerra da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

Os dois ficaram por ali durante dez dias. Inicialmente, não havia comida para os adultos. “Não tínhamos um abastecimento alimentar bem organizado. Por isso dávamo-la apenas às crianças”, relatou à BBC. Quatro dias depois, as autoridades ucranianas fizeram chegar ao teatro alguns mantimentos e uma cozinha móvel para que se alimentassem. Comiam sopa e às vezes papas de aveia ao almoço e chá com bolachas ao jantar.

"Rússia tornou-se num estado terrorista"

Para poderem cozinhar, precisaram de cortar a madeira dos assentos do auditório para servir de lenha, pois “à volta do teatro não havia árvores suficientes” e “era demasiado perigoso ir lá fora”. Já os estofos das cadeiras foram usados para improvisar camas que foram montadas no chão.

Segundo a ucraniana, havia dezenas de famílias amontoadas nas salas escuras e nos corredores do edifício, incluindo várias mulheres que carregavam bebés de apenas quatro ou cinco meses. Nas imagens de satélite divulgadas pela empresa norte-americana Maxar, alegadamente capturadas na segunda-feira, vê-se a palavra “crianças” desenhada no chão em russo e em letras grandes, em dois locais distintos, para alertar as tropas russas.

O aviso parece ter sido ignorado por Moscovo, que segundo a câmara municipal de Mariupol conduziram um ataque “deliberado e cínico” sobre o local. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que “a Força Aérea Russa lançou conscientemente uma bomba no Teatro Dramático, no centro da cidade". “O mundo deve finalmente admitir que a Rússia se tornou um estado terrorista", exortou.

A maior parte das pessoas que estava refugiada no local terá sobrevivido, segundo Dmytro Gurin, membro do parlamento da Ucrânia e natural de Mariupol. Mas, uma vez que as comunicações estão quase todas cortadas, ainda não há dados sobre as possíveis baixas.

O inferno de Mariupol. Recursos estão a acabar e mais de duas mil pessoas já morreram Há cerca de 400 mil pessoas presas na cidade.

Pelo menos 2.400 pessoas terão morrido

A Rússia negou o ataque ao local e alegou que os responsáveis pela destruição foram os membros do batalhão ultranacionalista ucraniano Azov. A quem, de resto, já tinha atribuído a culpa pelos bombardeamentos de uma maternidade e hospital pediátrico perto de Mariupol, que causou três mortos e 17 feridos.

Kate e o filho conseguiram escapar antes do ataque, partilhando um carro com uma família de quatro pessoas, quatro cães e um gato, e integrando um comboio de 2.000 viaturas que saíram de Mariupol na terça-feira. “Pegámos no carro enquanto o teatro e a zona estavam a ser bombardeados”, recorda.

Os ocupantes da viatura dirigiram-se para Lviv, cidade no ocidente do país que tem sido uma espécie de porto de abrigo para os ucranianos. “No primeiro dia depois de termos conseguido sair, não consegui falar. Só chorávamos. Mas agora parece que já não há lágrimas. Não acredito que esta dor alguma vez desapareça.”

Mariupol está debaixo de fogo há praticamente três semanas e encontra-se, atualmente, sob cerco das tropas russas. Estima-se que haja perto de 300 mil pessoas sem eletricidade, gás, água, e começam a faltar alimentos e medicamentos, uma vez que a Rússia tem impedido várias vezes a abertura de corredores humanitários.

Joe Biden acusa Putin de ser um “criminoso de guerra” O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, de ser um “criminoso de guerra”, utilizando esta expressão pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia.

As autoridades locais dizem que entre 80% a 90% dos edifícios da cidade foram danificados ou destruídos pela Rússia. Pelo menos 2.400 pessoas terão sido mortas e muitas estão a ser enterradas em valas comuns.

