Sobe para seis o número de mortos devido às chuvas em Espanha

Um homem de 41 anos morreu numa zona de campo na localidade de La Matanza, perto de Orihuela, segundo as autoridades de Alicante, elevando para seis o número de mortos devido às chuvas torrenciais no sudeste do país.

O corpo foi descoberto depois de terem caído fortes chuvas no município de La Vega Baja del Segura, onde provocaram forte inundações. O homem estava desaparecido desde sexta-feira e é a segunda vítima mortal das chuvas torrenciais na Comunidade Valenciana e a sexta a nivel nacional.

As chuvas torrenciais que desde quinta-feira atingem o sudeste de Espanha já provocaram seis mortos e forçaram a retirada de pelo menos 3.500 pessoas, fizeram transbordar do rio Segura em várias zonas e provocaram graves danos materiais e económicos.

O temporal obrigou ao encerramento de muitas estradas nas províncias de Valência, Alicante, Múrcia, Almeria e Albacete, à interrupção da circulação ferroviária em Múrcia e parcialmente em Valência, e à suspensão do tráfego aéreo em Almeria e Múrcia.

A Agência estatal de meteorologia (AEMET) prevê que as chuvas se estendam no fim de semana à maioria do país, apesar de mais fracas.

O mau tempo que atinge o sudeste espanhol deverá afetar de forma menos severa Portugal continental, para onde estão previstos aguaceiros e trovoadas a partir de sábado, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa

