O centro da cidade, onde ocorreu o atropelamento em série está isolado e as lojas fechadas. Mais de 500 polícias patrulham a cidade. O número de vítimas mortais continua a aumentar. Veja o vídeo do autor do ataque a ser preso pela polícia.

Sobe para quatro o número de mortos em Trier. Há uma criança entre as vítimas

Paula SANTOS FERREIRA O centro da cidade, onde ocorreu o atropelamento em série está isolado e as lojas fechadas. Mais de 500 polícias patrulham a cidade. O número de vítimas mortais continua a aumentar. Veja o vídeo do autor do ataque a ser preso pela polícia.

A população de Trier está em choque com o atentado desta tarde no centro da cidade que já fez quatro vítimas mortais, entre elas uma criança, e pelo menos 30 feridos, anuncia o site News- Tr, de Trier.

O centro da cidade foi fechado e cercado pela polícia estando meia centena de agentes nas ruas, entre o local do atentado e num raio de um quilómetro. Tudo aconteceu pelas 14h, desta terça-feira quando um SUV a grande velocidade entrou na zona pedonal atropelando dezenas de pessoas, entre a Porta-Nigra e o centro da cidade, onde costuma realizar-se o tradicional mercado da cidade.

O condutor do veículo foi rapidamente detido pela polícia como mostram as imagens do vídeo do momento da captura. O homem de 51 anos, ainda mostrou resistência.

Veja aqui o momento da detenção.

A man has been arrested in Trier, Germany after his car rammed multiple people leaving several dead and injured, unclear if it was an attack or accidental #Germany pic.twitter.com/8fwMZCMMLu — CNW (@ConflictsW) December 1, 2020

O centro da cidade vai continuar encerrado até amanhã, com toda as lojas fechadas. Pela comunicação social e nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de choque, consternação e condolências aos familiares das vítimas mortais.

O bispo Stephan Ackermann já abriu a catedral para orações. “Estou profundamente chocado com a violência que aconteceu à nossa porta. Ainda não sabemos muito sobre as circunstâncias ou o pano de fundo, mas o incidente abala as pessoas muito além da cidade de Trier", declarou citado pela News.Tr.

Ackermann convida todos os cidadãos a rezar "em união ecumênica pelas vítimas, os mortos e feridos, suas famílias, pelos serviços de emergência e equipes de resgate e todos os afetados por este terrível incidente ”, numa oração marcada para as 20h00.

Até ao momento ainda se desconhece as razões do atentado, mantendo-se a suspeita de ataque terrorista.

As autoridades já têm uma linha telefónica a funcionar, com o número 0800 65 65 65 1, para informações aos familiares dos feridos, ou de pessoas que estariam no local àquela hora.



