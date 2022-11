151 pessoas estão desaparecidas, segundo o chefe da agência nacional de gestão de catástrofes.

Indonésia. Sobe para 268 o número de mortes em sismo

AFP 151 pessoas estão desaparecidas, segundo o chefe da agência nacional de gestão de catástrofes.

O número de mortos do terramoto na ilha de Java aumentou para 268 esta terça-feira, havendo também centenas de feridos, numa altura em que os esforços de resgate se intensificam para encontrar sobreviventes nos escombros.

O epicentro do terramoto de magnitude 5,6, que atingiu a província de Java Ocidental, a mais populosa do arquipélago do sudeste asiático, na segunda-feira, situou-se perto da cidade de Cianjur.

O terramoto matou 268 pessoas, de acordo com o último balanço apresentado por Suharyanto, chefe da agência nacional de gestão de catástrofes, numa conferência de imprensa.

"A nossa prioridade é procurar e evacuar as vítimas", disse, acrescentando que 151 pessoas estão desaparecidas.

Este é o terramoto mais mortal na Indonésia desde 2018.

As vítimas morreram no colapso de edifícios, mas também em deslizamentos de terra provocados pelos abalos que atingiram esta região montanhosa.

Socorristas abrem caminho entre escombros

O Presidente indonésio Joko Widodo prometeu indemnizações numa visita ao local, apelando às equipas de salvamento para "mobilizar o seu pessoal" a fim de permitir, em primeiro lugar, a evacuação das vítimas.

As imagens de drone mostram a extensão dos danos causados pelo tremor de terra: há bulldozers a tentar desobstruir uma estrada após o colapso de uma encosta inteira de terra castanha.

Os socorristas estão a tentar abrir caminho através de escombros e árvores caídas para chegar a áreas onde se acredita estarem presos vários habitantes, disse Dimas Reviansyah, socorrista de 34 anos, à AFP.

"Não dormi nada desde ontem (segunda-feira), mas tenho de continuar porque há vítimas que não foram encontradas", afirmou.

As vítimas incluem estudantes de um internato islâmico e residentes mortos nas suas casas devido à queda do telhado ou das paredes.

"A sala ruiu e as minhas pernas ficaram enterradas debaixo dos escombros. Tudo aconteceu tão depressa", disse à AFP Aprizal Mulyadi, de 14 anos, que foi colocada em segurança por um amigo que mais tarde morreu.

Cerca de 13 mil pessoas foram evacuadas

As buscas estão a ser dificultadas por estradas bloqueadas e cortes de energia nesta zona rural, onde as casas são feitas tanto de madeira como de betão.

Mais de 2.000 casas foram danificadas. Cerca de 13.000 pessoas foram transferidas para centros de evacuação, disse Ridwan Kamil, governador de Java Ocidental. Kamil disse na segunda-feira à noite que o número de mortos tinha subido para 162.

Os médicos nas cidades estavam a tratar os doentes ao ar livre, bem como em unidades de tratamento improvisadas em tendas após o tremor de terra, que abalou edifícios tão distantes como os da capital, Jacarta.

Os danos causados pelo terramoto, que ocorreu depois das 13h20, hora local de segunda-feira, foram agravados por mais de 60 réplicas que variaram entre 1,8 a 4 na cidade de Cianjur, que acolhe cerca de 175.000 pessoas.

De acordo com a agência nacional de geologia, a natureza do terreno na região, depósitos vulcânicos friáveis do período quaternário, "podem ter acentuado os choques" criados por uma falha ativa.

Situada na "cintura de fogo" do Pacífico, onde se encontram as placas tectónicas, a Indonésia sofre regularmente terramotos ou erupções vulcânicas.

Em janeiro de 2021, um sismo de magnitude 6,2 matou mais de 100 pessoas na ilha de Sulawesi.

