Sobe para 16 número de mortos em acidente de avião militar dos Estados Unidos

Os 16 tripulantes do avião militar do corpo de fuzileiros dos Estados Unidos, que se despenhou na segunda-feira no estado do Mississippi, morreram no acidente, anunciaram as autoridades locais.



O diretor do Gabinete de Gestão de Emergências do condado de Leflore, Frank Randle, informou os ‘media’ locais que as equipas de resgate encontraram os 16 corpos, após várias horas de buscas, e disse não haver sobreviventes.

O corpo de fuzileiros confirmou o acidente, mas não disponibilizou mais pormenores, desconhecendo-se se havia civis entre os tripulantes.



O acidente ocorreu pelas 16h (23h no Luxemburgo), na fronteira entre os condados de Sunflower e Lefrole, a norte da capital estatal Jackson.

O avião "KC-130", uma aeronave cisterna de quatro motores utilizada para o reabastecimento em voo e transporte, caiu num campo de soja numa zona rural do Mississippi, a 135 quilómetros por hora.