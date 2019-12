A oposição denuncia "repressão brutal" nas manifestações que contestam a exclusão dos muçulmanos do acesso à nacionalidade na nova lei.

Mundo 2 min.

Sobe para 15 número de mortos em manifestações contra lei de cidadania na Índia

A oposição denuncia "repressão brutal" nas manifestações que contestam a exclusão dos muçulmanos do acesso à nacionalidade na nova lei.

O número de mortos registados durante as manifestações em curso na Índia contra uma controversa lei de cidadania subiu hoje para 15, com a oposição indiana a denunciar uma "repressão brutal" por parte do poder nacionalista hindu.

O balanço global das manifestações, que contestam uma lei que confere direitos de cidadania aos imigrantes, mas que exclui os muçulmanos, agravou-se hoje com a morte de pelo menos seis manifestantes no Estado de Uttar Pradesh (norte da Índia), zona liderada pelo partido do primeiro-ministro Narendra Modi e que conta com uma importante comunidade muçulmana.

Fontes médicas e policiais dos distritos de Meerut, Firozabad e Bijnor (todos localizados no Estado de Uttar Pradesh) confirmaram à agência noticiosa francesa France-Presse (AFP) que estas seis pessoas morreram durante confrontos entre ativistas e elementos das forças de segurança.

A par destas seis vítimas mortais, outras nove pessoas morreram na sequência desta vaga de protestos que tem afetado o país desde a semana passada.

O balanço das manifestações também dá conta de cerca de 1.200 pessoas detidas desde o passado dia 11 de dezembro.

Este movimento de contestação, conduzido principalmente por uma minoria muçulmana preocupada face a uma Índia liderada por nacionalistas hindus, é encarado como um dos maiores desafios políticos de Narendra Modi, reeleito em maio último, desde que chegou ao poder em 2014.

Novos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança foram hoje registados em várias cidades indianas, numa altura em que as autoridades continuam a proibir concentrações públicas de pessoas e cortaram o acesso à Internet em grandes zonas do país.

“Numa democracia, as pessoas têm o direito de levantar a voz contra as más decisões e as políticas do governo e de expressar as suas preocupações", disse a líder do Partido do Congresso (oposição), Sonia Gandhi, numa mensagem de vídeo, denunciando ainda uma "repressão brutal" dos manifestantes.

Inicialmente, os protestos concentraram-se nas universidades muçulmanas, mas expandiram-se nos últimos dias, tendo milhares de pessoas saído às ruas em protesto por considerarem que a nova lei discrimina mais de 200 milhões de muçulmanos e vai contra a Constituição do país.

Os grupos mais conservadores hindus também estão contra a proposta legislativa do primeiro-ministro Narendra Modi, do Bharatiya Janata Parti (BJP), por considerarem que, no limite, a lei vai fazer aumentar o número de imigrantes agravando a situação de desemprego que afeta o país.

Lusa