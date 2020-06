Bilhetes mais baratos são vendidos a partir de dia 22 de junho e estão previstas outras promoções como passes especiais.

SNCF lança milhões de bilhetes a menos de 10 euros

A SNCF vai lançar uma promoção para reativar a procura nos comboios regionais, em julho e agosto, noticia a AFP.

Designada 'TER de France', esta operação de verão tem por objectivo "restabelecer a confiança neste meio de transporte com as suas múltiplas vantagens", afirma o comunicado de imprensa conjunto da empresa e das onze regiões que são servidas pelos comboios TER.

Seguindo o exemplo do que está a ser feito para o TGV e o Intercidades, a SNCF vai colocar à venda dois milhões de bilhetes TER, com preços entre 1 e 10 euros, a partir de 22 de Junho.

Estão também previstas outras promoções, como um passe de jovem ( o 'Pass Jeune TER De France'), que permitirá àqueles que têm idades entre os 12 e os 25 anos viajar livremente em toda a rede TER por 29 euros por mês, nos meses de julho e agosto. "O objectivo é facilitar a mobilidade dos jovens, que representam 40% dos clientes do TER", explicaram os parceiros da operação.

Para os 130 000 titulares do bilhete anual TER há a possibilidade de viajarem gratuitamente em comboios regionais noutras regiões, durante aqueles meses.

Ainda, segundo a AFP, a SNCF vai lançar um mapa turístico interactivo e reforçar a sua oferta. Será criada uma linha directa entre Paris e Pontorson/Mont-Saint-Michel (Manche), por exemplo.

O objetivo da empresa, com estas campanhas, é retomar a atividade que registou uma quebra abrupta com o confinamento. "A recuperação é muito lenta, estamos actualmente a cerca de 25% do tráfego normal do TER", explicou Frank Lacroix, o director-geral do TER da SNCF. "É necessário a todo o custo que comecemos a renascer".





