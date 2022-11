Nos primeiros seis meses de 2022, o fenómeno aumentou 9% em comparação com 2021, detalha a empresa ferroviária francesa.

SNCF lança campanha para "apelar ao respeito nos comboios"

AFP Nos primeiros seis meses de 2022, o fenómeno aumentou 9% em comparação com 2021, detalha a empresa ferroviária francesa.

Após ter constatado um aumento de faltas de civismo e agressões contra os seus agentes em 2022, a empresa ferroviária francesa vai lançar uma campanha de sensibilização "para apelar ao respeito nos comboios", anunciou a SNCF Voyageurs esta sexta-feira.

Em 2021, foram cometidos "5.330 atos de violência verbal ou física, ou seja, 14 atos por dia" contra um agente da SNCF, disse o grupo.

De todos estes incidentes, 900 deram origem a um registo de acidente de trabalho. Nos primeiros seis meses de 2022, o fenómeno aumentou 9% em comparação com 2021, detalha o comunicado de imprensa da SNCF Voyageurs.

Cartazes em painéis digitais em várias estações

É verdade que os passageiros regressaram aos comboios em grande número após um ano marcado por medidas de confinamento e recolher obrigatório até junho de 2021, mas "a tensão tem vindo a aumentar" desde o início de 2022, de acordo com Patrick Auvrèle, diretor de segurança da SNCF Voyageurs.

"O feedback dos nossos agentes levou-nos a tomar uma posição sobre a necessidade de sensibilizar o público em geral para estes eventos", acrescenta.

A SNCF Voyageurs vai lançar uma campanha com cartazes em painéis digitais, que serão afixados nas principais estações e nas redes sociais, para mostrar a sua "solidariedade para com os agentes que são confrontados com estes atos" e para "apelar ao respeito mútuo entre todos".

"Vemo-nos por aí, f*** d* p***". "Acha isto violento? Também nós", pode ler-se em algumas das mensagens que serão transmitidas a partir deste sábado.

Bodycams e app aumentaram sensação de segurança

Os empregos mais expostos à agressão e à falta de civismo são os que envolvem a interação com o público, tais como revisores ou funcionários das lojas e postos de informação nas estações.

As agressões têm lugar "em todo o país e em todas as categorias de comboios", refere Patrick Auvrèle. Há um ano, a SNCF começou a pôr em prática várias medidas para apoiar o seu pessoal no terreno.

Desde o final do ano passado, foram distribuídas cerca de 2.000 bodycams a trabalhadores da SCNF que se voluntariaram para testá-las. "Se algo correr mal com um cliente, o agente pode avisá-lo e premir um botão para filmar e gravar a conversa", explica Patrick Auvrèle, saudando o "feedback muito positivo" da experiência, que tem "um efeito apaziguador".

Os revisores também têm uma "aplicação de segurança" nos seus smartphones, desde setembro de 2021, que lhes permite lançar um alerta ao abanar o telefone, por exemplo, a fim de desencadear uma escuta remota ou uma intervenção.

