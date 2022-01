Situação na Ucrânia é "último exemplo" de que "Europa está em perigo"

Conselho Ministros Negócios Estrangeiros Europa ameaça Rússia “com consequências sérias”, mas diz que não é caso para evacuar embaixadas

Os ministros discutiram sanções, mas não as revelam. “As medidas serão tomadas assim que for necessário”, disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, acrescentando que a via do diálogo está aberta.