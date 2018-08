Autoridades apresentaram balanço que inclui ainda 1.500 feridos. Nível de destruição vai obrigar a um investimento de 416 milhões de euros na reconstrução.

Sismos na Indonésia causaram 555 mortos

Autoridades apresentaram balanço que inclui ainda 1.500 feridos. Nível de destruição vai obrigar a um investimento de 416 milhões de euros na reconstrução.

Os sismos que, nas últimas semanas, atingiram a ilha indonésia de Lombok, próxima de Bali, causaram 555 vítimas mortais, segundo o balanço apresentado pelas autoridades, no qual se incluem ainda 1.500 feridos. Os fortes abalos de terra de 29 de julho e 5 de agosto foram seguidos por inúmeras réplicas e por um novo terramoto de maior dimensão (6,9 na escala de Richter) a 19 deste mês. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Gestão de Catástrofes que apontou ainda para o registo de vários mortos em Sumbawa, outra ilha próxima de Lombok.



De acordo com a mesma fonte oficial, o nível de destruição nas infraestruturas vai obrigar a um investimento de 416 milhões de euros (sete mil milhões de rupias) na reconstrução das áreas afetadas. Milhares de casas, mesquitas e outras estruturas ficaram destruídas de forma total ou parcial, permanecendo cerca de 400 mil pessoas em situação de alojamento temporário.

"Recorremos a militares para que se deslocassem às áreas mais isoladas e de mais difícil acesso para ser prestada ajuda às populações", esclareceu Sutopo Purwo Nugroho, responsável da agência. "Parte do auxílio tem mesmo de ser prestado sem veículos porque não é possível chegar perto das pessoas sem ser a pé", acrescentou. Além das estruturas oficiais indonésias, diversas organizações não governamentais têm procurado combater a falta de alimentos e água depois dos sismos.



A Indonésia é um arquipélago com 17 mil ilhas, situando-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, a área de maior atividade sísmica do mundo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.