Terramoto

Sismo faz 1.300 mortos na Turquia e na Síria

Redação Equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes em várias cidades dos dois países, e estima-se que o número de vítimas mortais continue a subir.

Um grande terramoto de magnitude 7.8 atingiu a Turquia e a Síria, esta madrugada, e provocou a morte a, pelo menos, 1.300 pessoas, causando milhares de feridos e desaparecidos.

Turquia atingida por novo abalo de magnitude superior a 7 na escala de Richter O sismo da madrugada, que fez mais de 1.300 mortos na Turquia e na Síria, teve uma intensidade de 7.7, segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Segundo a Lusa, o último balanço provisório de vítimas do tremor de terra que atingiu o sul do território turco e o norte sírio aumentou para 1.300 mortos, sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda maior devido ao grau de destruição.



Vários edifícios desmoronavam nas regiões afetadas, desencadeando operações de buscas por sobreviventes nos escombros.

As equipas de salvamento continuam à procura de sobreviventes em várias cidades dos dois países.

Numa reação ao incidente, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, escreveu na rede social Twitter que “equipas de busca e resgate foram enviadas de imediato” para as áreas afetadas.

União Europeia envia equipas de resgate para a Turquia Na Síria, outro dos países fortemente atingido, a ONU anunciou estar a trabalhar para coordenar a assistência em todas as áreas nas províncias afetadas pelo sismo.

“Esperamos superar esse desastre juntos o mais rápido possível e com o mínimo de danos”, escreveu citado pela Lusa.

O abalo ocorreu esta noite, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro sismo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, de acordo com os correspondentes da agência France–Presse.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo.

Em novembro, um sismo de magnitude 5,9 atingiu a província turca de Düzce, 200 quilómetros a leste de Istambul, deixando pelo menos 68 pessoas feridas.

O abalo aconteceu na mesma província onde um terramoto de magnitude 7,4 matou cerca de 17 mil pessoas em agosto de 1999, incluindo mil em Istambul.

*Notícia atualizada às 10h51 com o balanço de mais de 641 mortos e às 13h06 com novo balanço de 1.300 mortos.

(Com agências)

