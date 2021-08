O terramoto ocorreu a mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital Porto Príncipe.

Haiti. Sismo de magnitude de 7,2 causa vários mortos e gera alerta de tsunami

Um alerta de tsunami foi decretado hoje após um sismo de magnitude de 7,2 ter atingido o Haiti, segundo o Instituto de Geofísica norte-americano, USGS.

O poderoso sismo causou vários mortos, indicou à agência France-Presse o diretor da Proteção Civil, Jerry Chandler.

“Há mortos, confirmou, mas ainda não tenho um balanço preciso”, disse Chandler, precisando que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência em Porto Príncipe.

O terramoto registado às 08:29 locais (14:29 no Luxemburgo), ocorreu a mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital do Haiti, Porto Príncipe, de acordo com a mesma fonte.

O sismo foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

Em janeiro de 2010, o Haiti registou um terramoto de 7 graus na escala de Richter que causou 300.000 mortos, igual quantidade de feridos e afetou 1,5 milhões de pessoas.

