Sismo de magnitude 7 abala Grécia e Turquia

Lusa O sismo foi sentido em Istambul e em Atenas e teve origem no mar Egeu. Segundo os media turcos, vários edifícios no país desmoronaram.

Um sismo de magnitude 7,0 ocorreu hoje ao largo da ilha grega de Samos, no arquipélago do Dodecaneso, no sudeste do Mar Egeu, e foi fortemente sentido na Grécia e na Turquia, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Segundo os ‘media’ turcos, o sismo provocou o desmoronamento de vários edifícios no país.

O sismo foi sentido em Istambul e em Atenas e teve origem no mar Egeu, a sudoeste e Izmir, terceira maior cidade da Turquia e perto da ilha grega de Samos.

Nenhuma vítima foi relatada até ao momento na Grécia, de acordo com os meios de comunicação gregos, citando autoridades locais.

Segundo o organismo de Gestão de Emergências e Desastres da Turquia, que o sismo ocorreu a uma profundidade de 16,5 quilómetros.

Os meios de comunicação turcos relataram que o terramoto foi sentido nas regiões do Egeu e Mármara, onde Istambul está localizada.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) referiu que o sismo foi de magnitude 7 na escala de Richter e ocorreu às 12:51 (hora do Luxemburgo), a 10 quilómetros de profundidade no mar, nas proximidades do arquipélago grego da Dodecanésia.

