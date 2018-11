Foi emitido um alerta de tsunami que acabou por ser retirado horas depois. Estradas e edifícios ficaram danificados, mas até ao momento não há registo de vítimas.

Sismo de magnitude 7,0 abala a maior cidade do Alasca

Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter abalou esta sexta-feira a maior cidade do estado norte-americano do Alasca, Anchorage. Foi declarado alerta de tsunami nas áreas costeiras mais próximas do epicentro, no golfo de Cook e no sul da Península de Kenai, mas que acabou por ser retirado horas mais tarde.

Não há ainda registo de mortos ou feridos, mas as imagens divulgadas pelos media locais e testemunhas nas redes sociais mostram estradas destruídas e edifícios danificados. O terramoto começou às 17h29 (hora local) e desde então já foram registadas quatro réplicas, uma das quais com magnitude 5,8 e outra com 4,6 na escala de Richter.



#BREAKING Roads destroyed after an earthquake hit Anchorage. pic.twitter.com/NgiDUB42bU — Guido Mastrangelo (@GuidoGma) 30 November 2018