Um edifício de três andares colapsou na ilha de Mindanao. Não há para já qualquer registo de feridos ou vítimas.

Sismo de magnitude 6,8 abala sul das Filipinas

Um edifício de três andares colapsou na ilha de Mindanao. Não há para já qualquer registo de feridos ou vítimas.

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou, este domingo, a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Longe de estar terminado, o balanço inicial dá conta do colapso de um edifício.

O USGS localizou o epicentro do abalo a algumas dezenas de quilómetros a sul de Davao, a maior cidade da ilha de Mindanao.

Está descartado, para já, qualquer risco de tsunami, de acordo com o instituto, que inicialmente relatou uma magnitude de 6,9.

De acordo com o responsável do gabinete de Defesa Civil, Ricardo Jalad, registou-se o colapso de pelo menos um edifício de três andares em Padada, na província de Davao, estando as autoridades a verificar se há pessoas nos escombros.

Segundo a mesma fonte, na sequência do sismo, as pessoas abandonaram em pânico os centros comerciais, as suas casas e outros edifícios.

As autoridades de Davao e Cotabato, onde o sismo foi sentido com mais intensidade, suspenderam as aulas na segunda-feira para permitir verificar a estabilidade dos edifícios das escolas. Alguns locais ficaram sem eletricidade devido ao sismo.

Na última semana de outubro, a região foi afetada por dois sismos de magnitude 6,6 e 6,5, que provocaram 21 mortos e 432 feridos.

As Filipinas estão situadas sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona onde se regista cerca de 90 por cento da atividade sísmica e vulcânica do mundo e que é afetada por cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria moderados.

com Lusa