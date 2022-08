O epicentro localizou-se a cerca de 120 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro, no golfo de Cádiz, e também foi registado pelos serviços geológicos espanhóis.

Terramoto

Sismo de magnitude 4,5 registado no Algarve

Redação O epicentro localizou-se a cerca de 120 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro, no golfo de Cádiz, e também foi registado pelos serviços geológicos espanhóis.

Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi registado este domingo pelas 21h20, com epicentro a 120 quilómetros da cidade de Faro, no Algarve, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num aviso publicado no 'site' do IPMA, o instituto informa que "pelas 21:20 foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4,5 [Richter] e cujo epicentro se localizou a cerca de 120 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro", no golfo de Cádiz, segundo a informação dos serviços espanhóis.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV [escala de Mercalli modificada] nos concelhos de Faro e Lagoa [Faro]", acrescenta o IPMA.

Fonte: IGN (Espanha)

De acordo com o jornal de Notícias, foi registado à mesma hora um sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter, no golfo de Cádiz, segundo relatou o Instituto Geográfico de Espanha.

O organismo acrescentou que o abalo ocorreu a uma profundidade de 62 quilómetros, às 22.20 horas (de Espanha), com latitude 35,92 graus e longitude de -8.5681.

(Com Lusa)

