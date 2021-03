Para já não há registo de feridos ou danos materiais.

Sismo de 6.3 atinge a Grécia e sente-se nos países vizinhos

Foi sentido dentro e fora de fronteiras, o sismo de 6.3 na escala de Richter que atingiu a Grécia por volta das 10h locais, como estabeleceram os especialistas do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Para já não há registo de feridos ou danos materiais provocados pelo abalo. Sabe-se no entanto que o sismo com epicentro no centro do país, em Elassona, também se fez sentir na Bulgária, Bósnia, Croácia, Turquia, Itália, Kosovo, Montenegro, Sérvia, Macedónia do Norte e Albânia, como relatam as agências de notícias internacionais AFP e Reuters.

Sem qualquer declaração oficial das autoridades gregas há discrepâncias em relação à própria intensidade do abalo. Enquanto parte da imprensa fala num sismo de 6.3, outra escreve 6.2.

De acordo com o Público, o Instituto de Geodinâmica de Atenas considera que o abalo teve uma magnitude de 6,0, com o epicentro a uma profundidade de quase oito quilómetros. Por sua vez, o Centro de Investigação de Geociências alemão admite que o sismo teve uma magnitude de 6,0 na escala de Richter, confirmando que o epicentro terá sido a uma profundidade de dez quilómetros.

(Em atualização)

