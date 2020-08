Sismo de 5,9 sentido em várias partes da África Oriental

Um sismo subaquático de magnitude 5,9 na escala de Richter foi sentido em várias partes da África Oriental, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

Lusa Um sismo subaquático de magnitude 5,9 na escala de Richter foi sentido em várias partes da África Oriental, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

De acordo com a informação disponibilizada por esta organização que regista a atividade sísmica, citada pela agência Associated Press (AP), o epicentro do terramoto foi ao largo da costa da Tanzânia, a cerca de 82 quilómetros de Dar es Salaam.



O sismo foi registado pelas 20:00 locais (19:00 no Luxemburgo) a uma profundidade de 12 quilómetros.

A AP dá conta de que vários cidadãos quenianos disseram ter sentido o terramoto.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

