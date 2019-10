Uma vietnamita de 26 anos enviou na quarta-feira passada à noite uma mensagem de despedida à sua família, que acredita que ela estaria no camião em que se encontraram 39 cadáveres no Reino Unido

“Sinto muito, mamã. Não tive êxito na minha viagem. Estou a morrer porque não consigo respirar ”

Poucas são as certezas sobre o incidente que abalou esta semana os britânicos quando foi encontrado um camião com 39 cadáveres, na madrugada de quinta-feira passada, na localidade de Grays, a 30 quilómetros de Londres. A informação prestada por vizinhos da região Central do Vietname sugere que a maioria dos corpos encontrados na camião seriam dessa nacionalidade, e não chineses como afirmou, inicialmente a polícia de Essex.

Ontem, o governo do Vietname deu instruções à sua embaixada em Londres para que apoie a Polícia Britânica na identificação das vítimas, declarou o Ministério das Relações Exteriores . A Policia de Essex anunciou que esta iria ser uma das investigações mais complexas que o departamento alguma vez enfrentou.

O alerta foi lançado quando foi tornada pública a mensagem de texto que uma mulher, Pham Thi Tra My, de 26 anos, enviou à sua mãe por telemóvel na noite de quarta-feira, pouco antes do camião ter chegado ao local em que foi encontrado, depois da meio noite. A sua família explicou que terá pago 35.000 euros para viajar para o Reino Unido através da China. Começaram a suspeitar que poderia ser um dos corpos descobertos no camião de Grays, na localidade de Essex, ao receber a seguinte mensagem: “Lamento, mamã. Não tive êxito na minha viagem. Quero-te muito. Estou a morrer porque não posso respirar”, escreveu a mulher. Desde então não foram recebidas mais mensagens da mulher.