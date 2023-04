Contra a promulgação da lei da reforma das pensões, os sindicatos ferroviários decidiram marcar uma ação de protesto já esta semana.

Sindicatos ferroviários franceses convocam contestação para quinta-feira

Redação Contra a promulgação da lei da reforma das pensões, os sindicatos ferroviários decidiram marcar uma ação de protesto já esta semana.

Os quatro sindicatos que representam os trabalhadores da SNCF convocaram um dia de contestação para esta quinta-feira, como reação à promulgação da lei da reforma das pensões de Emmanuel Macron, este sábado. Ainda não é claro qual será o impacto dessa ação no tráfego ferroviário, mas é possível que ocorram novas paralisações.

Apresentado como uma "etapa de preparação" para as próximas manifestações d0 1º de Maio, os sindicatos "propõem, como passo preparatório, fazer do 20 de abril um dia de expressão da indignação ferroviária (...) inclusive no âmbito interprofissional", indicam num comunicado conjunto.

"A promulgação desta lei, durante a noite, não muda em nada a nossa luta. Não vamos recuar até que seja revogada", afirmam a CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail e a CFDT-Cheminots, que convocaram várias greves desde 7 de março.

Conselho Constitucional francês valida parte essencial da nova lei das pensões Os membros do Conselho Constitucional censuraram alguns aspetos secundários do diploma, mas não alteraram a sua principal medida, que aumenta de 62 para 64 anos a idade legal da reforma.

Apesar de ter 15 dias para o fazer, Macron promulgou a lei na madrugada de sábado, depois da validação da parte essencial do diploma, pelo Conselho Constitucional, o que permitiu que tivesse sido publicada de manhã no Jornal Oficial.



Os sindicatos e a esquerda acusaram o Presidente francês de provocação por esta promulgação rápida da lei, feita a meio da noite.



Denunciando o que consideram ser a "brutalidade da reforma" e o "braço de ferro" do Governo, apesar dos vários dias de mobilização em vários setores económicos e sociais franceses, as estruturas sindicais argumentam que "a violência social, orquestrada pelo governo e pelo presidente dos ricos" os "incita a permanecer mobilizados".

Só este ano, cerca de 1.500 comboios cancelados entre Luxemburgo e Metz A linha 90, que faz o percurso Luxemburgo-Metz, é utilizada por cerca de 12 mil passageiros por dia.

1° de Maio será dia de maior contestação

Os representantes dos trabalhadores recusaram o convite do presidente francês, Emmanuel Macron para uma reunião na terça-feira, 18 de abril, segundo a agência espanhola EFE.



Os sindicatos são os principais organizadores das manifestações das últimas semanas contra a reforma das pensões.

Os dirigentes sindicais tinham advertido que não iriam sentar-se para negociar a menos que a iniciativa, agora convertida em lei depois da publicação no Jornal Oficial da República Francesa, fosse retirada.

Os sindicatos apostam na tradicional manifestação do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que querem transformar numa ocasião "excecional e de mobilização popular", tendo a questão do aumento da reforma para os 64 anos no centro das contestações.

Lei entra em vigor a 1 de setembro

A lei que altera a idade de reforma em França de 62 para 64 ano vai entrar em vigor em 1 de setembro, segundo anunciou o governo.

"É a data de setembro que foi escolhida", disse o porta-voz do Governo, Olivier Véran, ao canal TF1, citado pela agência espanhola Europa Press.

Macron promulga alteração da idade de reforma dos 62 para 64 anos O presidente francês tinha 15 dias, após a validação da maioria das medidas da reforma pelo Conselho Constitucional, para tornar a lei aplicável.

Véran disse que o aumento da idade de reforma será aplicado de forma gradual.

"No final do [atual] mandato de cinco anos, será de 63. Teremos de esperar até ao próximo mandato presidencial de cinco anos [para que seja elevada para 64]", afirmou.

Véran disse que o Governo "precisa de avançar pacificamente com os franceses e os parceiros sociais", defendendo que "não é contraditório ter aprovado esta lei", apesar da contestação nas ruas e de o Executivo ter decidido recorrer ao artigo 49.3 da Constituição francesa para aprovar a lei evitando a oposição no parlamento.

A reforma promovida por Macron contra a vontade dos sindicatos e de vários setores da sociedade francesa tem sido contestada nas ruas, por vezes de forma violenta.

(Com AFP e Lusa)

