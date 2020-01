Os sindicatos mais envolvidos na greve como a CGT ou a Force Ouvriére, que agrupam muitos trabalhadores em setores chave, têm alguns fundos próprios para financiar os movimentos grevistas, mas não o suficiente para sustentar uma greve de duração recorde como esta.

Mundo 5 min.

Sindicatos em França recolheram mais de 3 M€ para ajudar a financiar greve

Lusa Os sindicatos mais envolvidos na greve como a CGT ou a Force Ouvriére, que agrupam muitos trabalhadores em setores chave, têm alguns fundos próprios para financiar os movimentos grevistas, mas não o suficiente para sustentar uma greve de duração recorde como esta.

Os franceses já contribuíram com mais de três milhões de euros para apoiar o fundo de apoio aos grevistas que há 35 dias protestam contra o projeto de reforma do sistema de pensões apresentado pelo Governo.

A solidariedade revela-se de várias formas mas a mais comum é através das chamadas “caixas de greve”, caixas de papelão que passam de mão em mão e onde cada um deposita a quantia que quer para apoiar os grevistas.

"Como há muita gente que não pode fazer greve, nomeadamente os reformados ou os desempregados, as caixas de greve são a sua contribuição para ajudar os grevistas. Mas o montante é ridículo, não porque as pessoas contribuem pouco, mas porque se dividirmos por toda a gente e por todos os dias que esta greve está a durar, dá para aí 7 ou 8 euros por dia. Não substitui o salário", explicou à agência Lusa o sindicalista Sebastien Marque.

Sebastien é uma das dezenas de pessoas que nesta quarta-feira à noite, véspera de mais uma manifestação na capital, acorreram ao café associativo La Commune, no 12.º bairro, em Paris, para contribuir para uma caixa de greve. São literalmente caixas de papelão passadas entre a multidão onde cada um dá o que pode e cujo conteúdo final é distribuído entre os sindicatos que apoiam os grevistas, especialmente dos transportes públicos e comboios de médio e longo curso.

Neste bairro da capital francesa, a greve começou a organizar-se a partir de 5 de dezembro, data da primeira greve geral contra o projeto de reforma do sistema de pensões apresentado pelo Governo.

Sandrine Labat esteve entre as primeiras que se juntou a um comité de vizinhos que agrega quem vive e trabalha no 12.º bairro.

"Começou connosco, os professores de um dos liceus do bairro, e foi crescendo porque começámos a conhecer pessoas nos sindicatos. Juntamo-nos todas as quintas-feiras para discutir e já somos mais de 60. Percebemos o que se esconde por detrás desta reforma que é um projeto de sociedade ignóbil de individualismo e privatizações. Isso não é a França", disse à Lusa esta professora de Matemática e Ciências.

É a primeira vez que Sandrine se mobiliza, mas está convicta dos seus propósitos.

"Eu bebo chá verde, faço ioga, sou uma pessoa muito calma e que nunca tinha entrado num movimento político, mas agora estamos a tocar a essência da nossa sociedade e é por isso que este movimento é tão importante", confessou.

O que aconteceu quarta-feira à noite no La Commune, onde se leu Simone Veil ou Victor Hugo ao som de uma fanfarra e incitando a audiência em geral a aderir ou a continuar a greve, é um entre as centenas de eventos em toda a França que recolhem fundos para apoiar os grevistas.

Os sindicatos mais envolvidos nesta greve como a CGT ou a Force Ouvriére, que agrupam muitos trabalhadores em setores chave, têm alguns fundos próprios para financiar os movimentos grevistas, mas não o suficiente para sustentar uma greve de duração recorde como esta.

Assim, recorreram a outros meios. A principal angariação de fundos na Internet, gerida pelo sindicato CGT, já recolheu mais de dois milhões de euros desde o início de dezembro e algum deste dinheiro já começou a chegar aos grevistas.

Outra angariação por parte dos sindicatos da CGT para os meios de informação, ativo há mais tempo, já anunciou também ter chegado a um milhão de euros e está pronto a ceder este dinheiro aos grevistas de outras classes profissionais.

Ainda dentro dos esforços para recolher fundos que compensem os trabalhadores dos já 35 dias de trabalho perdidos, uma comunidade de jogadores de vídeo ‘online’ em França já angariou mais de 100 mil euros através da plataforma Twitch, onde os entusiastas desta atividade pagam para ver os melhores a jogar.

No entanto, o sindicato mais poderoso do país e que, por enquanto, ainda colabora com o Governo nesta reforma, a CFDT, está numa posição privilegiada. Desde 1973 que este sindicato quotiza para um fundo de greve, gerindo mais de 126 milhões de euros, que em caso de necessidade podem alimentar uma paralisação de longa duração.

A ideia com estas contribuições financeiras é ajudar a "aguentar mais um pouco".

"Queremos apoiar quem faz greve e não recebe ao fim do mês. Eu própria estou em greve desde 5 de dezembro e perdemos muito dinheiro. Esta caixa de greve vai permitir a quem tem salários mais baixos e está em greve de aguentar mais um pouco", indicou Sandrine.

Mesmo o mês de dezembro não foi escolhido ao acaso para começar esta greve. É neste mês que os trabalhadores dos transportes públicos de Paris recebem o 13.º mês e que os trabalhadores ferroviários recebem o seu bónus anual. Além disso, com a greve anunciada em setembro, muitos maquinistas começaram a poupar dois meses antes.

Mas o espírito que se vive na La Commune e em outros encontros de grevistas também alimenta o movimento.

"Fiquei contente com o que ouvi aqui e fiquei com esperança, porque como tenho problemas médicos não vou às manifestações e não é esta energia que vemos na televisão. Há muito tempo que as manifestações em França se tornaram mais tristes", descreveu Annick Salen, reformada e integrante do grupo que gere o café La Commune.

Com o braço-de-ferro a continuar entre Governo e grevistas, várias classes profissionais como professores, assistentes sociais, trabalhadores precários, artistas, entre outros, prometeram na noite de quarta-feira não deixar morrer o movimento grevista até que o Governo retire o projeto.