Philippe Martinez (CGT) indica que "Macron não compreendeu nada ou não quis compreender".

Sindicatos críticos do discurso do chefe de Estado

Philippe Martinez (CGT) indica que "Macron não compreendeu nada ou não quis compreender".

Os sindicatos mostraram-se divididos na análise ao discurso proferido ontem por Emmanuel Macron. Philippe Martinez, secretário-geral da CGT, é citado pelo diário Le Monde a referir que o chefe de Estado "não compreendeu nada ou não quis compreender a cólera que tem sido expressa. Nada foi anunciado acerca da revalorização das pensões, sobre os mais desfavorecidos ou os jovens".



Já a Unsa detetou no discurso que as suas reivindicações no sentido do "reforço do poder de compra" foram consideradas, embora não inteiramente. Num comunicado mencionado pelo jornal francês, o sindicato considera inquietante que muitos dos que passam por dificuldades não tenham sido incluídos nas medidas de Macron, criticando ainda a escassez de políticas de caráter social da parte do Governo.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.