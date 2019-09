Depois de um tribunal escocês ter considerado ilegal a suspensão do parlamento, vários líderes sindicais britânicos sugeriram esta quarta-feira a prisão do primeiro-ministro britânico por fechar aquela câmara "num momento de crise nacional, quando os empregos e os meios de subsistência das pessoas estão em jogo".

Sindicalistas sugerem prisão de Boris Johnson em encontro

Um destacado líder sindical inglês avisou Boris Johnson que pode enfrentar vir a enfrentar uma “detenção cidadã” depois de o mais importante tribunal escocês ter considerado “nula e sem efeito” a suspensão do parlamento britânico decretada pelo primeiro-ministro.

Num comício em Brighton, durante um encontro sindical, o dirigente e deputado trabalhista Keir Starmer considerou “grande” a decisão da justiça e prometeu tentar reabrir novamente o parlamento enquanto discursava para sindicalistas.

De seguida, em declarações à Sky News, Len McCluskey, secretário-geral do Unite, o segundo maior sindicato do Reino Unido, reiterou as palavras de Keir Starmer considerando “extraordinária” a decisão e deixou um aviso ao primeiro-ministro britânico. "O meu conselho ao primeiro-ministro é não ir à Escócia. É provável que enfrente a prisão cidadã. Então, é melhor ficar no seu bunker algures em Eton ou Westminster”. A prisão executada por cidadãos está prevista na legislação inglesa para determinados crimes.

Outro líder sindical, Tim Roache, exigiu que Boris Johnson “resolva a bagunça” em que meteu o país. No último dia do encontro da mais importante central sindical britânica, o secretário-geral da GMB, outra importante estrutura de sindicatos, afirmou que “depois de perder seis votações seguidas e a maioria, não é surpresa que Johnson queira evitar o parlamento”. "Fechar o parlamento para os seus próprios fins num momento de crise nacional, quando os empregos e os meios de subsistência das pessoas estão em jogo”, denunciou Roache.

Já o líder do sindicato de transportes TSSA, Manuel Cortes, que defende um segundo referendo sobre o Brexit, disse que o “vergonhoso” primeiro-ministro devia estar atrás das grades e não em Downing Street. “O parlamento deve ser reaberto imediatamente mas Johnson devia estar na prisão e não no número 10 [de Downing Street]”, numa referência à residência oficial do primeiro-ministro.

