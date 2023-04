O antigo primeiro-ministro italiano, de 86 anos, foi internado nos cuidados intensivos na quarta-feira.

Silvio Berlusconi diagnosticado com leucemia

O antigo chefe de governo italiano Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia, avança a jornal Corriere della Sera esta quinta-feira, que cita uma fonte próxima do caso.

A informação é revelada depois de, na quarta-feira, o antigo governante ter sido admitido numa unidade de cirurgia cardíaca no hospital San Raffaele de Milão, nos arredores da Lombardia, alegadamente por problemas respiratórios.

Essa informação chegou mesmo a ser confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani. "Ele está nos cuidados intensivos devido a uma infeção que ainda não foi resolvida, mas está a falar", indicou o membro do governo italiano à imprensa local.

Depois de ter sido internado, o multimilionário recebeu a visita do irmão Paolo, que se mostrou preocupado com a saúde de Berlusconi. "Ele tem pouco oxigénio no sangue, mas não está entubado. Está estável", assegurou.

Berlusconi, de 86 anos, já tinha estado no hospital na semana passada para fazer exames de rotina e, depois de ter alta, publicou uma mensagem nas redes sociais. "Já comecei a trabalhar novamente (...), pronto e determinado a comprometer-me, como sempre fiz, com o país que amo", escreveu.

O membro do partido de direita Forza Italia, que integra a coligação que apoia o Governo de Giorgia Meloni, tem sofrido vários problemas de saúde nos últimos anos.

Em janeiro do ano passado, o magnata foi admitido no hospital de San Raffaelle para tratar uma infeção urinária. Em abril de 2021, chegou inclusive a estar hospitalizado durante três semanas devido aos efeitos secundários da covid-19.



