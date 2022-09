Silvio Berlusconi conseguiu lugar no Senado italiano

O ex-primeiro-ministro italiano de 85 anos, Sílvio Berlusconi conseguiu ficar em Monza depois de obter 50,32% dos votos.

Lusa O ex-primeiro-ministro italiano de 85 anos, Sílvio Berlusconi conseguiu ficar em Monza depois de obter 50,32% dos votos.

O presidente do partido Forza Itália, Silvio Berlusconi, conseguiu um lugar no Senado nas eleições em Itália, voltando à Câmara da qual foi expulso em 2013, após ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal.

O ex-primeiro-ministro italiano de 85 anos, Sílvio Berlusconi conseguiu ficar em Monza depois de obter 50,32% dos votos seguido de Federica Perelli, de centro-esquerda, com 27,17%; Fabio Albanese, da Acción, com 10,21%; e Bruno Marton, do Movimento 5 Estrelas (M5S), com 7,66%.

Berlusconi disse depois de votar no domingo que "o voto é a única arma para mudar as coisas".

"Pela primeira vez na minha vida, vi longas filas nas assembleias de voto. É um sinal de um grande desejo de dar à Itália um Governo estável e confiável", disse, na rede social Twitter.

"Viva a democracia. Viva a liberdade de escolha", acrescentou.

