São apenas 11 minutos, a viagem espacial que cruza a fronteira da Terra com o espaço. A bordo vai o empresário Mário Ferreira e outros cinco tripulantes. Acompanhe a aventura destes turistas espaciais que vão descolar dentro de momentos.

Siga aqui em direto a viagem ao espaço do primeiro português

O momento da descolagem da nave New Shepard, da Blue Origin, estava inicialmente marcado para as 08h30 do Texas, EUA (14h30 de Portugal), no Launch Site One, no deserto do Texas, EUA. Contudo, devido a algumas tempestades no deserto o voo foi adiado 20 minutos, para as 8h50. A bordo numa cápsula acoplada ao foguetão seguem o empresário português Mário Ferreira, de 54 anos, e outros cinco tripulantes.



Na subida, o voo suborbital atinge uma velocidade 3x superior à velocidade do som, sempre na vertical, e a tripulação de turistas espaciais da empresa Blue Origin, de Jeff Brezos, vai chegar à fronteira da Terra com o espaço, a 100 quilómetros de altitude do nível do mar. O foguetão pode atingir uma velocidade de 20 mil quilómetros/hora, explicou Gustavo Rodrigues Dias, engenheiro aeroespacial, na CNN Portugal.

A cápsula liberta-se, então, do foguete e cruza mesmo essa fronteira, a linha de Karman, até cerca de 107 quilómetros de altitude. Durante três a quatro minutos, os tripulantes vão estar num ambiente de microgravidade espacial, flutuar na cápsula e ver o Planeta Terra lá de cima.

Siga em direto: Clique aqui para seguir em direto a viagem do primeiro português ao espaço, transmitida pelo site da Blue Origin.

Depois a tripulação volta a entrar na atmosfera terrestre e regressa a solo firme na cápsula pendurada em paraquedas, aterrando no deserto do Texas. Já antes o foguetão também regressou ao local de lançamento.

Uma viagem de pouco mais de 10 minutos que custa milhares de euros. Na primeira viagem tripulada da New Shepard um dos lugares foi leiloado por 28 milhões de dólares (cerca 27 milhões de euros).

Este é o 22º voo da New Shepard e o sexto com turistas espaciais a bordo.

A bordo da cápsula, Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, vai levar consigo uma garrafa de vinho do Porto. Ele irá também filmar a viagem a partir da cápsula.

Nesta aventura espacial, ao lado do português vão estar a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista britânica Vanessa O’Brien, o cofundador do canal de Youtube “Dude Perfect” Coby Cotton, Steve Young, CEO da Young’s Communications LLC, e Clint Kelly III, especialista na área da tecnologia.

