De acordo com os oficiais sul-coreanos, o dispositivo em causa será o mesmo que Pyongyang testou em 2017.

Tensão

Seul diz que Coreia do Norte mentiu sobre lançamento de "míssil monstruoso"

AFP Ao contrário do que afirmou, a Coreia do Norte não lançou um "míssil monstruoso" na semana passada, disseram os militares sul-coreanos esta quarta-feira, concluindo que era o mesmo míssil balístico intercontinental (ICBM) que Pyongyang testou em 2017.

A Coreia do Norte anunciou a 25 de março que tinha disparado com sucesso o míssil balístico intercontinental mais poderoso do país, o Hwasong-17.

Mas o Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse à AFP que Seul e Washington conseguiram confirmar que o míssil disparado era de facto um Hwasong-15, previamente testado em 2017.



"As agências de informação dos EUA e da Coreia do Sul concluíram que o que foi disparado a 24 de março foi um Hwasong-15", disse um funcionário do Ministério da Defesa à AFP. Ambos os tipos de ICBM são potencialmente capazes de alcançar o continente americano.



A Coreia do Sul e o Japão tinham ambos confirmado que o projéctil lançado a 24 de março tinha voado mais alto e mais longe do que qualquer outro míssil lançado até à data. Mais tarde, notaram discrepâncias no relato de Pyongyang.

A divulgação da informação falsa terá sido uma tentativa de Pyongyang para contrariar o fracasso do lançamento do projétil de 16 de março.

De acordo com o jornal NK News, de Seul, os destroços do míssil caíram nas imediações de Pyongyang sob a forma de uma bola de fumo vermelho em ziguezague no céu.

"O povo de Pyongyang deve ter ficado chocado" com o lançamento falhado e deve ter afetado a opinião pública do regime, disse aos repórteres Ha Tae-keung, um deputado sul-coreano do Partido Conservador do Poder Popular.

Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte — Rodong Sinmun e a agência noticiosa KCNA — não relataram o fracasso na altura, como costumam fazer nas 24 horas seguintes ao lançamento.



Os meios de comunicação social gabaram-se do teste de 24 de março, com o KCTV a transmitir um vídeo cuidadosamente encenado com o intuito de mostrar o lançamento bem sucedido do "míssil monstruoso".

No entanto, alguns analistas identificaram anomalias no vídeo, nomeadamente excertos que aparentam ser manipulados.

O Hwasong-17, o "míssil monstruoso", capaz de transportar várias ogivas que seguem, cada uma, uma trajetória independente na reentrada na atmosfera, foi mostrado pela primeira vez em outubro de 2020, durante um desfile militar em Pyongyang.