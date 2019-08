Guerrilheiros acusam governo colombiano de trair processo de paz e dizem que é resposta às centenas de assassinatos de ativistas sociais e opositores.

Setor importante das FARC anuncia regresso às armas na Colômbia

Vários comandantes da ex-guerrilha colombiana FARC anunciaram esta quinta-feira o regresso da organização à luta armada num comunicado lido por Iván Márquez, desaparecido há mais de um ano em paradeiro incerto. “Anunciamos ao mundo que começou a segunda Marquetalia [aldeia onde a guerrilha foi fundada em 1967] amparados pelo direito universal que assiste a todos os povos do mundo de nos levantarmos em armas contra a opressão”, afirmou o líder guerrilheiro no vídeo divulgado nas redes sociais. De acordo com a mensagem de cerca de meia hora, o regresso às armas acontece “em resposta à traição do Estado aos acordos de paz de Havana”.

Há dois anos, as FARC anunciaram o desarmamento e puseram fim a mais de meio século de combates com o Estado colombiano transformando-se em partido político com assento no parlamento e no senado. Este anúncio é feito por um setor importante do atual partido e por vários dos seus dirigentes mas tem a oposição de parte da direção, incluindo o líder, Timochenko, que contesta o regresso à luta armada. Nos últimos meses, as divisões internas dentro do partido foram crescendo com acusações mútuas que levaram agora o setor mais à esquerda da organização a optar por regressar às armas.

Na gravação, uniformado e armado, aparece também Jesús Santrich, histórico guerrilheiro sobre o qual pende uma ordem de busca e captura da Interpol a pedido do governo colombiano. Iván Márquez diz que o vídeo foi gravado nalgum ponto geográfico junto do rio Inírida, situado na região amazónica do sudeste do país, ao lado da fronteira com a Venezuela e o Brasil.

Desde que foi assinado o acordo de paz já foram assassinados mais de 500 ativistas sociais e opositores, entre eles mais de uma centena de ex-guerrilheiros. Em junho, o New York Times denunciou numa reportagem que o ministro colombiano da Defesa estaria envolvido num esquema que permitia aos militares “duplicarem o número de criminosos e guerrilheiros mortos e capturados”. No mesmo mês, Omar Rojas, tenente coronel reformado da Polícia Nacional, explicou ao Contacto que “as execuções extrajudiciais “fazem parte da doutrina militar das forças armadas colombianas que consideram que qualquer pessoa pode ser considerada um inimigo e que há que liquidá-la”. Criticou ainda a formação que se dá nas escolas militares na Colômbia já que “se afasta dos direitos humanos” e aponta-se como inimigos não só “quem se levanta em armas” mas também “os comunistas, socialistas, líderes sociais, ambientalistas, sindicalistas, estudantes e outros”.

