O acidente aconteceu na Ilha de Maiorca e entre as vítimas estão dois menores. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. As causas estão a ser investigadas.

Sete mortos em colisão de helicóptero e avioneta em pleno voo

O acidente aconteceu na Ilha de Maiorca e entre as vítimas estão dois menores. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. As causas estão a ser investigadas.

Um helicóptero e uma avioneta estavam os dois em pleno voo quando esta tarde, chocaram no ar sobre o município de Inca, na ilha de Maiorca, Espanha.

Do acidente resultaram sete mortes, entre eles duas crianças, de acordo com a imprensa espanhola. O piloto e um amigo que eram os ocupantes da avioneta e uma família alemã, casal e dois filhos, mais o piloto no helicóptero. Nenhum dos tripulantes dos dois aparelhos sobreviveu.

Segundo o EL País, a colisão aconteceu pelas 13h30 e a mulher do piloto da avioneta estava no aeródromo de Binissalem, em Maiorca, de onde o aparelho tinha descolado e assistiu em terra à colisão e à queda do pequeno avião já em pedaços.

El piloto del ultraligero accidentado volaba junto a un amigo https://t.co/pJq2wNC2vY — Onda Cero Mallorca (@OCRMallorca) August 25, 2019

O plano de voo da avioneta era curto, estando previsto sobrevoar apenas a região. Já o helicóptero, pilotado por um italiano descolou do aeródromo de Son Bonet, também em Maiorca e o plano era sobrevoar uma quinta privada em Inca. Depois foi então buscar a família alemã, segundo informações do governo das Baleares.

Com a colisão, pedaços dos dois aparelhos caíram numa quinta privada provocando um incêndio. Os bombeiros combateram as chamas e a Guarda Civil iniciou os trabalhos de investigação para apurar as causas do acidente.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já enviou uma mensagem através do Twitter de “solidariedade e carinho” às famílias das vítimas, dizendo que segue “com preocupação” as informações que vão chegando desde Inca.

O autarca de Maiorca já decretou três dias de luto oficial.