Apenas sete dos 27 Estados-membros da UE tem os restaurantes e bares abertos. Estão todos a pelo menos duas a seis horas de distância do Luxemburgo.

Sete em 27. Grande parte da UE ainda mantém os restaurantes fechados

Apenas sete dos 27 Estados-membros da UE tem os restaurantes e bares abertos. Estão todos a pelo menos duas a seis horas de distância do Luxemburgo.

Visto de cima, o conjunto de países que formam a União Europeia continua a ter mais portas fechadas do que abertas. Apenas sete dos 27 Estados-membros autorizaram o setor da restauração a retomar a atividade com as devidas medidas e restrições de segurança entre as mesas, são eles Espanha, Itália, Suécia, Noruega, Finlândia, Estónia e Roménia.

Apesar dos protestos e dos muitos avisos de falência iminente, o Luxemburgo mantêm a cautela e continua a justificar o encerramento dos bares e restaurantes com a necessidade de impedir ajuntamentos, prevenindo a eventual transmissão da infeção provocada pelo novo coronavírus. Desde 23 de novembro, que o setor sobrevive do regime de comida para fora. A decisão de reabrir a partir de 14 de março - data em que termina o decreto lei em vigor - está nas mãos do Governo.

"Francamente, quando vejo dez pessoas a fazer piqueniques à hora do almoço à volta da mesma mesa num parque, digo-me que as regras sanitárias seriam melhor respeitadas se este público fosse atendido pelos profissionais que somos. Não seria melhor ter pequenas mesas no terraço do que grandes concentrações de pessoas no espaço público?", questiona o secretário-geral da Horesca em entrevista à edição francesa do Wort. Aos jornalistas da Rádio Latina, François Koepp, não se mostrou, no entanto, confiante em relação ao levantamento das restrições em março.

Secretário-geral da Horesca não acredita na reabertura do setor este mês Atuais medidas restritivas de combate à pandemia, que impõem o fecho de cafés e restaurantes, vão estar em vigor pelo menos até ao dia 14 de março.

De facto, apesar das recomendações dos responsáveis da UE e da Organização Mundial de Saúde, cabe a cada país decidir o que se passa dentro das suas fronteiras. No último estudo conduzido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, há quatro abordagens na União Europeia, desde uma quase idêntica à anterior, até à contenção total.

Assim, um cidadão europeu pode beber cerveja até às 22 horas em Oslo, na Noruega, e estaria praticamente em prisão domiciliária em Lisboa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.