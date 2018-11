O juiz que fez com que Lula fosse preso aceitou o cargo, dizendo que o faz para "consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior".

Mundo 2 min.

Sérgio Moro vai ser ministro de Bolsonaro

O juiz que fez com que Lula fosse preso aceitou o cargo, dizendo que o faz para "consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior".

O juiz federal Sérgio Moro, um dos responsáveis pela Operação Lava Jato e que conseguiu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou nesta quinta-feira, ser ministro da Justiça e da Segurança Pública do Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro(PSL). O magistrado, que havia sido convidado publicamente por Bolsonaro para ocupar a pasta no início desta semana, aceitou o cargo após reunião com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Moro justificou em comunicado que "a perspectiva de implementar uma forte agenda anti-corrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos" pesaram na sua decisão. No texto, o juiz também diz que "na prática [aceitar o convite], significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior".

Moro viajou sozinho de Curitiba para o Rio de Janeiro, num voo comercial, e chegou à casa do capitão reformado por volta das 9h30. Deixou o local duas horas depois, acompanhado de Paulo Guedes, o futuro superministro da Economia de Bolsonaro. O magistrado saiu num carro escoltado pela Polícia Federal.

O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anti-corrupção, anti-crime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018

Na sua nota à comunicação social, o futuro ministro justifica assim a sua decisão: "Fui convidado pelo Sr. Presidente eleito para ser nomeado Ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anti-corrupção e anticrime organizado, com respeito a Constituição, a lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo desde logo afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes".

Vários juristas e analistas brasileiros consideram que o juiz Sérgio Moro violou várias as vezes a lei para conseguir efeitos políticos, como quando divulgou ilegalmente as escutas de conversas que envolviam, a então presidente, Dilma Rousseff ou quando fez publicar, em vésperas da primeira volta das presidenciais, partes do depoimento de um ex-ministro do PT que declarou, em troca de benefícios judiciais, que Lula conhecia os casos de corrupção que envolviam empresas como a Petrobras. O magistrado também é acusado de ter sido parcial no julgamento de Lula, que é condenado pela suposta posse de uma apartamento de que nunca teve propriedade.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.