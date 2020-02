O Ministério da Justiça ordenou a abertura de um inquérito contra o antigo Presidente por supostas ofensas a Jair Bolsonaro.

Sérgio Moro invoca Lei de Segurança Nacional contra Lula da Silva

O depoimento de Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal na manhã da última quarta-feira teria passado despercebido se os deputados do PT não tivessem questionado a atuação do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acusam de interferir reiteradamente na condução das investigações do Ministério Público contra o único chefe de estado que abandonou o mandato com a popularidade reforçada.

"Foi claramente uma tentativa de intimidação do ex-presidente Lula", denunciou Paulo Pimenta. "Essa audiência não foi divulgada porque corre em segredo de Justiça. O ex-presidente respondeu tranquilamente", revelou posteriormente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Em nota, divulgada pela imprensa brasileira, o Ministério liderado pelo antigo juiz de Curitiba que conduziu a Operação Lava Jato e condenou Lula da Silva a uma pena superior a 12 anos de cadeia, em primeira instância, confirmou a abertura de um novo inquérito contra o antigo Presidente "para investigar possível crime contra a honra" de Jair Bolsonaro.

A pedido do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, Lula vai responder pelo crime de honra contra o Presidente com base na Lei de Segurança Nacional. No Brasil, o crime é punido com 1 a 4 anos de prisão.

Em causa as repetidas acusações de Lula da Silva ao atual inquilino do Palácio da Alvorada. Logo em novembro, no discurso que marcou o seu regresso a casa em São Bernando do Campo, na cidade de São Paulo o dirigente do PT vincava que "ele (Bolsonaro) foi eleito para governar para o povo brasileiro, e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro".

Num vídeo gravado posteriormente voltou a associar o atual Presidente aos grupos criminosos armados composto por polícias e ex-polícias. "Não é possível que um País do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito".