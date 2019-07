Sergio Moro gera tumulto no senado brasileiro que convida Greenwald a depor

Audiência com ex-juiz Sergio Moro acaba em tumulto no senado brasileiro que convidou jornalista Greenwald, do Intercept, para depor.

Audiência com ex-juiz Sergio Moro acaba em tumulto no senado brasileiro que convidou jornalista Greenwald, do Intercept, para depor.

A divulgação de conversas privadas entre o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores do caso que conduziu Lula da Silva à prisão continuam a agitar as turvas águas da atualidade política no Brasil. Esta terça-feira, acabou em tumulto a audição da Comissão de Constituição e Justiça do senado brasileiro na qual depunha Sergio Moro, atual ministro da Justiça, após uma confusão gerada entre deputados alinhados com o governo de Bolsonaro e os representantes da oposição. A confusão começou quando Glauber Braga afirmou que Moro iria entrar para história como "o juiz mais corrupto da história do Brasil". A intervenção do deputado do PSOL causou protestos de parlamentares que interpelaram Braga. A discussão chegou à mesa da presidência, onde Moro respondia há sete horas às questões colocadas sobre as mensagens trocadas por si com procuradores da operação Lava Jato, publicadas pelo site Intercept Brasil. Cercado por seguranças e deputados, Moro abandonou o local por uma porta lateral e a sessão foi encerrada.



Durante a sessão, o ex-magistrado manteve o discurso adotado desde o início da polémica, de que existe uma "tentativa criminosa" de invalidar condenações da Lava Jato, frisando que não reconhece a autenticidade das mensagens. Porém, apesar de declarar que não reconhece e não se lembra de ter trocado tais mensagens, Moro nega a existência de irregularidades no conteúdo divulgado.

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, ganhou notoriedade como juiz da operação Lava Jato, por condenar empresários, funcionários públicos e políticos de renome como o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Intercept Brasil, as conversas privadas revelam que o ex-juiz sugeriu ao procurador e responsável pelas investigações da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que alterasse a ordem das fases da operação, deu conselhos, indicou caminhos de investigação e deu orientações, isto é, teria ajudado a acusação, o que viola a legislação brasileira.

Glenn Greewald convidado a depor na Comissão de Constituição e Justiça

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou na quarta-feira um requerimento que convida o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, a depor acerca da divulgação das polémicas mensagens trocadas na operação Lava Jato. O requerimento aceite é da autoria do senador Randolfe Rodrigues do Partido Rede e ainda não tem uma data definida.

"Os senadores querem que o jornalista - editor do site responsável pela divulgação das conversas envolvendo o ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro com procuradores pela aplicação Telegram - preste esclarecimentos sobre as mensagens trocadas enquanto ele atuava como juiz do grupo de trabalho da Lava Jato em Curitiba", declarou o Senado na sua página da internet.

Glenn Greenwald lidera o portal de jornalismo de investigação "The Intercept", e é o jornalista a quem o ex-analista norte-americano Edward Snowden revelou os programas de espionagem da Agência de Segurança Nacional norte-americana (NSA, na sigla em inglês).

Desde o dia 9 de junho, o "The Intercept" tem publicado uma série de reportagens sobre alegadas mensagens secretas obtidas de uma fonte anónima, que terão sido trocadas entre Moro e procuradores da Operação Lava Jato, à época quando era o juiz responsável por analisar os processos da investigação em primeira instância.

Segundo o portal, as conversas lançam dúvidas sobre o desempenho de Moro nos processos da Lava Jato, nomeadamente no julgamento que levou à prisão do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta não será a primeira vez que o jornalista será ouvido por parlamentares brasileiros. No semana passada, Greenwald compareceu na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados para falar acerca das mensagens. Na ocasião, ele afirmou, citado pela imprensa local, que "em qualquer país democrático" Moro sofreria consequências graves devido à sua conduta, como a perda do cargo de ministro ou proibição para exercer a função pública.

Com Lusa

