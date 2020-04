O Presidente do Brasil está a tentar "reverter a situação".

Sérgio Moro demite-se

O ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, apresentou o pedido de demissão esta quinta-feira, na sequência da reformulação da Polícia Federal.

De acordo com o Folha de São Paulo, o antigo juiz de Curitiba foi informado da decisão presidencial numa reunião. Moro, já tinha avisado que qualquer alteração naquela estrutura culminaria num eventual afastamento do governo e cumpriu.

Entretanto, o Presidente que decidiu trocar o diretor da Polícia Federal à revelia do ministro já fez saber que está a "tentar reverter a situação".

Segundo a imprensa brasileira, quer o ministro da Casa Civil, Braga Netto, quer o responsável pela Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, estão a tentar demover o juiz que se notabilizou durante a operação Lava Jato que, entre construtores e políticos, acusou e prendeu o ex-Presidente, Lula da Silva.

De resto, o mal estar do ministro é visível há várias semanas. A Folha de São Paulo conta que Sérgio Moro se tem mostrado insatisfeito quanto à atuação do governo no que respeita à pandemia do novo coronavírus. O antigo juiz ter-se-à mostrado contra a demissão do ex ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Agora, depois do afastamento do diretor da Polícia Federal que o próprio nomeou, entrou em rota de colisão com o governo liderado por Jair Messias Bolsonaro.





