O Contacto conversou com quatro portugueses que trabalham no Reino Unido sobre a atual crise política provocada pelo primeiro-ministro britânico que decidiu suspender o parlamento para evitar um Brexit negociado com a União Europeia.

Ser português no país do Brexit dá medo

De acordo com dados de 2017 do Observatório da Emigração, são mais de 235 mil os portugueses emigrados no Reino Unido. A revolta de uma emigrante portuguesa contra o Brexit tornou-se viral nas redes sociais na semana passada quando interrompeu o direto televisivo da Sky News durante um protesto contra a suspensão do parlamento britânico. O Contacto entrevistou vários portugueses que estão em Inglaterra sobre como vêem o torvelinho político em que se encontra o país. A verdade é que o desespero de Ana Telma Rocha, que interrompeu uma emissão da Sky News, deu rosto a muitos trabalhadores estrangeiros que vivem no Reino Unido e que temem as consequências das decisões do atual governo liderado por Boris Johnson.

“Dei a este país a minha juventude. Estou muito grata por aquilo que me ensinaram. Mas devem integrar-me em todo este processo. Não posso simplesmente ser chutada daqui para fora. Eu construí coisas para vocês, tomei conta dos vossos filhos e tratei dos mais idosos deste país. Agora expulsam-me com o quê? Com o quê? Sinto-me muito magoada com o que eles [deputados apoiantes do Brexit no Parlamento] fizeram com Inglaterra. Eu vim para aqui e juntei-me à força de trabalho. E estou muito orgulhosa”, afirmou, emocionada.

Em entrevista ao Diário de Notícias, explicou ter encetado um processo para obter o estatuto de residente permanente mas o Ministério britânico da Administração Interna rejeitou-o porque os “dados não batiam certo”. De acordo com Ana Teresa Rocha, que foi transferida para a Escócia por receio de repercussões, disseram-lhe que o número de segurança social estava incorrecto. “Não havia detalhes nenhuns no sistema sobre mim e eu disse que era impossível porque eu estou cá há 20 anos, há 20 anos que trabalho”, revelou ao DN. “Quero ficar na Escócia por mais algum tempo a trabalhar porque estou mais segura. Tenho medo de ir no autocarro agora, vou ter medo de andar no metro e de andar na rua”, confessou Ana Rocha, por sua vez, à Lusa.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou que os portugueses residentes no Reino Unido “podem estar tranquilos” mesmo em caso de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. De acordo com José Luís Carneiro, Boris Johnson, “contatou o primeiro-ministro português para lhe transmitir uma mensagem de tranquilidade quanto ao futuro dos portugueses no país” mas as dúvidas são muitas entre a comunidade.

“Boris Johnson está a jogar sujo”

Carla Rodrigues é uma dessas pessoas. A viver em Bury St Edmunds, na zona este de Inglaterra, com o marido e a filha, há apenas quatro anos, não sabe até que ponto a necessidade de uma autorização de residência não será “um entrave no futuro”. Sente que isso “está tudo ainda muito pouco definido”. O que custa mais é mesmo a “incerteza”. Para a lisboeta, é um país “desnorteado” e “um pouco à deriva”, confessa ao Contacto.

O acesso ao emprego, a alimentação e os transportes são apontados por esta secretária de 45 anos como possíveis problemas no futuro. “Eles produzem pouco além de batatas, cenouras, couves e maçãs”, explica antes de acrescentar que “com a descida da libra vai ficar tudo mais caro”.

Por isso é contra a saída do Reino Unido da União Europeia. “Eu até poderia concordar com alguns dos motivos que o país aponta para a saída da União Europeia se a razão para a maioria dos que votaram [no Brexit] não tivesse sido o racismo e a xenofobia”, critica. Afirma que os ingleses “perderam a noção do que implica esta saída” e que a única coisa que lhes interessa é “haver muito menos estrangeiros”.

No que diz respeito à xenofobia, nunca sentiu porque vive num meio pequeno com poucos imigrantes mas sabe de casos de pessoas a quem foi pedido que voltassem para “o país deles”. Para Carla, o primeiro-ministro britânico está “a jogar sujo” e foi “um golpe baixo” a suspensão do parlamento para evitar a oposição interna ao Brexit sem acordo. Uma das consequências pode ser a saída da Escócia do Reino Unido. “Os escoceses votaram contra o Brexit e eu acho revoltante. Se [a independência] é o que o povo quer, porque é que um país pode escolher [a saída da União Europeia] e o outro tem de estar subjugado?”, deixa a pergunta.

“Agora que aguentem”

Quem visitar Londres, poderá facilmente perceber que o motor da cidade são os estrangeiros. É atrás de um balcão de um bar que Vasco Gonçalves prepara as bebidas a servir nas animadas noites da city. O barman que veio da Amadora está na capital inglesa há sete anos e defende que o Brexit não o vai afetar. “Mas a indústria em que trabalho, sim, vai ser [afetada]. Isto é uma indústria de imigrantes e o pessoal já não vem para cá como vinha por causa do Brexit, dos preços da habitação, transportes, etc”, explica ao Contacto.

Questionado sobre se concorda com a saída do Reino Unido da União Europeia, Vasco diz que não tem de concordar ou discordar: “Eu não sou inglês. Eles fizeram o referendo e o resultado foi este, agora que aguentem com o que o futuro lhes dita”. Em relação à crise política afirma que é “ridículo”. Em vez da suspensão do parlamento britânico, o governo “devia estar a tratar do acordo com a União Europeia”, considera, e entende que não há “saída”. “Quem toma conta disto tudo é a chacota pública em toda a Europa. Falo do Boris, esse génio político que vai levar a Inglaterra aos anos 70: back to the great British Empire”, ironiza.

Até ao momento, Vasco não sofreu qualquer ameaça xenófoba mas também conhece quem tenha sofrido. “Londres é muito multicultural e nos sítios e círculos onde me movimento não sinto [qualquer ameaça]”.

“Surreal”

Durante a mensagem emocionada que interrompeu a emissão da Sky News, Ana Teresa Rocha recordou que fazia parte dos trabalhadores estrangeiros que tomou conta dos filhos [dos ingleses]. É também o caso de Beatriz Lourenço. Assistente de educação de infância há dois anos em Londres, considera que os maiores problemas como consequência do Brexit estão relacionados “com a acessibilidade ao serviço nacional de saúde e o aumento de custo de vida, por consequência dos diferentes balanços de importação e exportação”.

Esta barreirense de 31 anos não tem uma posição definida em relação à saída do Reino Unido da União Europeia mas entende que é “fundamental respeitar a decisão tomada por mais de 17 milhões de pessoas, num contexto de grande insatisfação para com a União Europeia, e não por questões de racismo ou xenofobia”.

Como emigrante, sente que o sentimento generalizado da comunidade portuguesa é de “uma grande insegurança e desinformação” e afirma que “muitos poucos terão uma resposta” sobre qual será a saída para atual crise política. Afirma que tem participado em alguns protestos, sobretudo por questões como a “defesa do sistema nacional de saúde” e “contra a austeridade”. “Em termos práticos, eleições poderá ser uma solução possível” e acrescenta que a suspensão do parlamento é “surreal”. Para Beatriz, “foi a prova que faltava em como este processo não está disponível à população e é extremamente anti-democrático”.

“Senti xenofobia”

No dia a seguir à vitória do Brexit no referendo, em junho de 2016, Joana Viana foi insultada na rua. “Senti xenofobia num ataque verbal direto”. Mas não acredita que a xenofobia seja consequência apenas do Brexit “porque já existia antes”. No entanto, defende, “o Brexit e a xenofobia vão de mãos dadas e agora há muita gente que sente maior liberdade em expressar ideias xenófobas”. Joana vive há oito anos em Inglaterra e é cientista a fazer investigação numa instituição do ensino superior em Exeter. A cientista de Évora acredita que “o financiamento para a ciência vai ser bastante afetado” e receia que isso a afete profissionalmente.

“Acredito que haverá mais dificuldades para ir a casa. Creio que afetará a economia, mais, obviamente, os preços da comida porque o Reino Unido depende muito de importações de alimentos. Afetará, certamente, outras indústrias como a indústria farmacêutica”, destaca ao Contacto. Contudo, a maior preocupação de Joana é com a “situação da Irlanda” e a “falta de noção ou preocupação” da maioria dos ingleses. “Creio que haverá bastantes problemas na Irlanda do Norte se voltar a haver uma fronteira com a República da Irlanda, o que neste momento parece inevitável”, sublinha.

Apesar de concordar com o fim da União Europeia, Joana afirma que “o Brexit foi instrumentalizado pela direita e extrema-direita” e gostava houvesse “uma verdadeira alternativa que pudesse levar a cabo um Brexit de esquerda” mas considera que não há forças políticas capazes de o fazer. “Há um revivalismo colonial muito grande e uma arrogância inacreditável por parte dos ingleses”, denuncia. Para esta cientista, a suspensão do parlamento foi “indecente, anti-democrática e previsível”.

