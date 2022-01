Numa operação de grande aparato, a polícia do Texas pôs fim ao sequestro que durou horas.

Texas

Sequestrador morto e reféns libertados em sinagoga nos Estados Unidos

Lusa Numa operação de grande aparato, a polícia do Texas pôs fim ao sequestro que durou horas.

Um rabino e outras quatro pessoas foram sequestradas dentro da sinagoga da congregação Beth Israel, em Colleyville, na tarde de ontem nos EUA. O sequestrador acabou por ser morto e os reféns libertados.

Todos os reféns "estão a salvo", declarou o governador do Texas Greg Abbott.

Um primeiro refém tinha sido libertado ainda no sábado, de boa saúde, após ter sido detido durante mais de seis horas, enquanto o FBI continuava a negociar com o suspeito no crime.

Vários 'media' noticiaram que o suspeito afirmava ser irmão de uma neurocientista paquistanesa, suspeita de ter ligações a um grupo extremista islâmico, condenada por tentar matar militares norte-americanos e agentes do FBI enquanto se encontrava sob custódia no Afeganistão.

O sequestrador exigiu a libertação da irmã, que cumpre uma pena de 86 anos no Texas.

O evento levou a uma maior proteção policial em várias sinagogas e instituições judaicas nas principais cidades nos Estados Unidos, tais como Dallas, Nova Iorque e Los Angeles, para detetar qualquer possível ameaça antissemita decorrente do que aconteceu em Colleyville.

