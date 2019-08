Durante várias horas, o Brasil assistiu em direto à operação policial que acabou com a morte do sequestrador, que estava em surto psicótico, segundo as autoridades.

Mundo 3 min.

Sequestrador de autocarro no Rio de Janeiro estava em "surto psicótico"

Bruno AMARAL DE CARVALHO Durante várias horas, o Brasil assistiu em direto à operação policial que acabou com a morte do sequestrador, que estava em surto psicótico, segundo as autoridades.

Não parecia um sequestro. Durante três horas, os condutores bloqueados na ponte que separa o Rio de Janeiro de Niterói fizeram de tudo esta terça-feira para ocupar o tempo. De acordo com Sofia Perpétua, correspondente do Expresso no Brasil, “vendedores ambulantes vendiam refrigerantes, coxinhas e salgadinhos, algumas pessoas jogavam cartas, outros davam toques numa bola de futebol, um homem lançou um papagaio de papel”.

Mas, no epicentro dos acontecimentos, 37 passageiros do autocarro 2520 que faz habitualmente a ligação entre São Gonçalo e o Rio estavam mesmo sob a ameaça de Willian Augusto da Silva, um jovem de 20 anos que exigiu 30 mil reais (6700 euros) para libertar os reféns. Imediatamente, a memória remeteu para o trágico sequestro do autocarro 174 em 2000 quando a polícia acabou por matar uma refém grávida e asfixiou o raptor até à morte depois de detido.

Desta vez, Willian Augusto da Silva levava gasolina consigo e forçou o motorista a parar o veículo por volta das 5h30. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram rapidamente para o local e interditaram o trânsito na via onde a viatura estava parada. O tráfego prosseguiu durante uma hora do lado contrário pelo menos durante mais uma hora até ser também encerrado.

De acordo com os reféns, o raptor estava tranquilo, bebia vodca, garantiu que não queria fazer mal a ninguém e que se ia entregar em breve. Segundo a Polícia Militar, havia 37 passageiros no autocarro e seis foram liberados até às 08h20.

Numa das vezes em que o sequestrador desceu do autocarro, puxou o lenço e revelou o rosto numa imagem que as televisões difundiram várias vezes. Levava consigo uma arma de fogo que mais tarde a polícia confirmou ser apenas uma arma de brinquedo, tinha também uma faca e uma arma de choque.

Às 9h04, o sequestrador ia regressar ao autocarro donde tinha saído há poucos minutos. As forças especiais tomaram a decisão de disparar. Um sniper em cima de um carro dos bombeiros tapado com um lençol vermelho efetuou seis disparos. Rapidamente, as pessoas baixaram-se e correram assustadas. Quando o sniper deu o sinal de que o objetivo foi conseguido, houve quem festejasse. Aplausos e gritos como se se tratasse de um espetáculo que chegava ao seu fim.

De acordo com a Agência Brasil, o comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), Maurílio Nunes, responsável pela operação, afirmou que a psicóloga presente no local identificou no jovem um perfil psicótico, o que, segundo o tenente-coronel, levou a polícia a iniciar uma "negociação tática" que culminou nos disparos fatais.

"Ele [o sequestrador] alegou que se iria atirar da ponte, estava difícil manter a negociação. Ele saiu do autocarro e apontou a arma a uma vítima. Sempre tomámos por princípio de que a arma era real. O autocarro tinha garrafas com gasolina penduradas e ele tinha um isqueiro, então a ameaça era real. A negociação passou para tática, comandada por mim", acrescentou Maurílio Nunes.

Por sua vez, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comemorou a morte do jovem com risos e socos no ar. "Tivemos de usar atiradores de elite para neutralizar um homem que ameaçava dezenas de vidas. Eu estive no local, subi ao autocarro e vi que havia um cheiro forte de gasolina. (...) Durante a negociação ele demonstrou uma perturbação mental e disse que queria parar o Estado. Vamos ouvir os reféns e familiares para entender o que o levou a praticar este ato", declarou em conferência de imprensa.

Já o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que “não tem que ter pena [do sequestrador]”, disse. “Defendo que o cidadão de bem não morra na mão dessas pessoas”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.