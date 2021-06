O homem que pressionou com o joelho o pescoço de Floyd "abusou da sua posição de confiança e autoridade", enquanto polícia e agiu "com grande crueldade", declarou o juiz na sentença lida sexta-feira. Uma multidão em frente ao tribunal aplaudiu a decisão.

Sentença

Ex-polícia Derek Chauvin condenado a 22 anos e meio de prisão pela morte de George Floyd

O homem que pressionou com o joelho o pescoço de Floyd "abusou da sua posição de confiança e autoridade", enquanto polícia e agiu "com grande crueldade", declarou o juiz na sentença lida sexta-feira. Uma multidão em frente ao tribunal aplaudiu a decisão.

Derek Chauvin,​​​​​ antigo polícia da cidade norte-americana de Minneapolis, foi ontem condenado a 22 anos e meio de prisão pelo homicídio do cidadão afro-americano George Floyd, em 25 de maio de 2020.

Um ano e um mês depois do homicídio de Floyd, que desencadeou protestos massivos em várias cidades dos Estados Unidos (EUA) contra o racismo, Derek Chauvin, de 45 anos, compareceu em tribunal para a leitura da sentença.

A sentença de Chauvin, que pressionou o pescoço do cidadão afro-americano durante mais de oito minutos, ficou, contudo aquém dos 30 anos de prisão pedidos pela acusação.

Decisão "histórica"

O advogado da família Floyd, Ben Crump, aclamou imediatamente a decisão como "histórica" e disse que ela trouxe a família de 40 anos e os Estados Unidos "um passo mais perto da reconciliação" após 13 meses tumultuosos.

O Presidente Joe Biden, eleito com o apoio da comunidade afro-americana, também comentou a decisão. “Não sei exatamente todas as circunstâncias tidas em conta, mas parece-me apropriada” a sentença, respondeu Biden quando questionado pelos jornalistas sobre a leitura da sentença, na Sala Oval, na Casa Branca, no iníci

Antes de Derek Chauvin, apenas uma dúzia de agentes da polícia americana receberam penas de prisão por homicídios cometidos no cumprimento do dever. Após o anúncio da sentença, manifestantes com altifalantes e acompanhantes de motociclistas expressaram a sua alegria no centro de Minneapolis durante a hora de ponta sem incidentes.

Várias centenas de pessoas tinham-se juntado no exterior do tribunal para aguardar a decisão. Os familiares de Floyd, tal como os ativistas contra o racismo, sublinharam que será necessário mais do que um veredicto para provocar uma mudança substantiva no país. "Quero que se levantem e lutem," por mais igualdade, desafiou Philonese Floyd, o irmão.

Polícia agiu com crueldade

Embora o caso tenha abalado os Estados Unidos, o juiz Peter Cahill prometeu não basear a sua decisão na "emoção" ou na "opinião pública". "Não estou a tentar enviar uma mensagem", disse ele num breve discurso. Num documento de 22 páginas, ele justifica a sua severidade por vários fatores: Derek Chauvin "abusou da sua posição de confiança e autoridade", agiu "com grande crueldade" e na presença de crianças e com a ajuda de colegas, escreveu.

George Floyd avisou cerca de 20 vezes que não conseguia respirar Até agora os últimos minutos da vida de Floyd eram conhecidos apenas graças a vídeos gravados por pessoas que passaram no local do incidente, mas o documento fornecido pela câmara de um dos polícias relata o acontecido de uma forma ainda mais dramática.

As condolências do ex-polícia

Pela primeira vez desde a tragédia, o polícia de 45 anos, que se encontra detido há dois meses numa prisão de segurança máxima, falou publicamente na sexta-feira.

"Devido a questões legais pendentes, não estou em posição de fazer uma declaração formal neste momento, mas, brevemente, gostaria de apresentar as minhas condolências à família Floyd", disse.

No entanto, os familiares de Floyd tinham-lhe pedido que explicasse a razão porque matou Floyd. Um outro irmão de George Floyd, Terrence Floyd, dirigiu-se ao polícia agora condenado: “Queria saber pela boca dele: porquê? Em que estavas a pensar? O que ia na tua cabeça quando tinhas o joelho em cima do pescoço do meu irmão?”.

A mãe de Derek Chauvin, que também falou pela primeira vez, pediu clemência para o seu filho. Ao contrário da sua imagem pública, ele tem um "bom coração", assegurou Carolyn Pawlenty.

Numa mensagem vídeo, a filha de seis anos de George Floyd, Gianna, dirigiu-se diretamente ao seu pai, dizendo: "Amo-te e sinto a tua falta". "Costumávamos jantar todas as noites juntos e era o meu pai que me ajudava a lavar os dentes", lembrou a menina.

George Floyd. Família recebe indemnização de 22 milhões de euros A família do afro-americano George Floyd, morto em 2020 por um ex-polícia de Minneapolis, vai receber uma indemnização de 27 milhões de dólares (22 milhões de euros) do município norte-americano.

Sentença rápida

Em 25 de Maio de 2020 em Minneapolis, Derek Chauvin deteve prender George Floyd por suspeita de utilizar uma nota falsa de 20 dólares para comprar cigarros. Juntamente com três colegas, o polícia atirou-o ao chão, antes de se ajoelhar no seu pescoço.

Chauvin esteve a pressionar o pescoço de Floyd durante quase 10 minutos, indiferente aos gemidos de George Floyd, mas também aos apelos dos transeuntes em pânico, mesmo depois de o pulso do homem de quarenta anos se ter tornado indetetável.

A cena, filmada e colocada online por uma jovem, rapidamente se tornou viral e provocou enormes protestos em todo o mundo.

Em Março e Abril, o seu julgamento foi seguido por milhões de americanos. Durante semanas, a cena foi reproduzida de todos os ângulos, testemunhas recontaram os seus traumas e agentes da polícia marcharam para denunciar a atitude do seu antigo colega. Pela sua parte, o advogado do arguido, Eric Nelson, insistiu que Chauvin tinha apenas seguido os procedimentos policiais e que a morte de George Floyd se devia a problemas de saúde combinados com a ingestão de drogas.

Os jurados não ficaram convencidos e demoraram menos de dez horas a declará-lo culpado.

Chauvin considerado culpado de todas as acusações no homicídio de George Floyd O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd.

Julgamento dos outros polícias

A decisão de 20 de Abril foi recebida com um grande suspiro de alívio no país, que temia que se reacendesse se ele saísse em liberdade, do julgamento. O advogado do ex-polícia não mudou a sua linha de defesa. Argumentou que o seu cliente tinha cometido "um erro honesto" e pediu uma sentença reduzida ao tempo já cumprido. Agora é possível que Chauvin recorra da sentença.

O processo judicial da morte de Floyd não termina aqui: os três colegas de Derek Chauvin serão julgados em Março de 2022 por "cumplicidade no assassinato" pelo sistema judicial do Minnesota. Paralelamente, os quatro homens enfrentarão também um julgamento no tribunal federal, que os acusou de "violação dos direitos constitucionais" de George Floyd.

