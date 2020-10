David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, decidiu que em novembro as instalações em Bruxelas estarão quase desertas e o gabinete que regista as presenças dos deputados fechou.

Senhores eurodeputados não venham. Parlamento Europeu torna-se virtual.

Depois de limitar o número de reuniões, cancelar durante meses a vista a Estrasburgo e ter feito uma sessão de votação online pela primeira vez (na semana passada), o Parlamento Europeu (PE) atinge um novo patamar: os eurodeputados são convidados a não aparecerem



Numa nota do presidente do PE, David Sassoli, de 27 de Outubro, foram canceladas as reuniões presenciais da administração do PE, as do plenário e as reuniões normais e extraordinárias, tanto as das vinte comissões especializadas, como as dos sete grupos políticos.

Toda a atividade do PE, de acordo com a decisão, irá decorrer ao longo de novembro exclusivamente online. A atividade à distância dos deputados já tinha sido testada durante o lockdown da primavera, mas os deputados podiam, mesmo assim, aceder aos seus gabinetes, embora muitos tenham preferido ficar nos seus países de origem.

Durante o mês de novembro, e até ordem em contrário, apenas os responsáveis das comissões ou dos grupos políticos, e um staff mínimo, terão acesso às instalações. Quando especificamente justificado, as reuniões de trílogos em fase final (de negociação entre o PE a Comissão e o Conselho) podem ser realizadas com presença física dos relatores do PE, mas com um número reduzido e indispensável de pessoas na mesma sala. Segundo explicou a porta-voz do PE Delphine Collard ao Contacto, há “poucas exceções” à ordem de não entrar nos edifícios de Bruxelas: “Apenas quando a presença física é essencial para um trílogo numa fase final, por exemplo, ou para presidir a uma reunião”.

Eurodeputados perdem incentivo de 323 euros de presenças

O convite a não aparecerem tornou-se ainda mais real com o fecho do registo central de presenças durante todo o mês. A assinatura neste registo é essencial para os eurodeputados poderem reclamar os 323 euros de incentivo para as atividades políticas.

A nota de Sassoli refere que apenas os relatores de comissões, ou os presidentes dos grupos ou comissões, ou participantes nos trílogos poderão assinar uma folha de presenças.

Quanto aos funcionários da manutenção das instalações do Parlamento Europeu em Bruxelas, apenas será admitido um número de trabalhadores da linha da frente, essencial para manter a máquina ligada, mas numa espécie de coma induzido.

As medidas mais robustas foram decididas devido à situação sanitária na Bélgica, e especialmente em Bruxelas, onde a população está a ser infetada a uma taxa de 4% por mês. A Bélgica é atualmente o país europeu com a maior proporção de casos de covid-19 por 100 mil habitantes e as unidades de cuidados intensivos estão a chegar ao ponto de rutura. Na última semana

